https://sputnik-georgia.ru/20230210/mariya-zakharova-prizvala-osvobodit-marata-kasema---video-274778186.html
Мария Захарова призвала освободить Марата Касема - видео
Мария Захарова призвала освободить Марата Касема - видео
Официальный представитель МИД РФ на брифинге в пятницу особо выделила вопрос ареста шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Смотрите в видео, что заявила... 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T21:38+0400
2023-02-10T21:38+0400
2023-02-10T21:38+0400
мария захарова
задержание шеф-редактора sputnik литва марата касема в вильнюсе
видео
мультимедиа
россия
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Мария Захарова в преддверии Международного дня радио призвала журналистов объединиться и поддержать коллегу, шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. "Марат Касем посвятил своей профессии жизнь: по-настоящему, а не на словах", - сказала она."Настоящий произвол в медиасфере коснулся и радио. Именно так можно охарактеризовать политически обусловленный арест, помещение в тюрьму и последующее бесчеловечное отношение латвийских властей к Касему. Мы требуем его немедленного освобождения", — сказала на брифинге представитель МИД РФ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мария захарова, задержание шеф-редактора sputnik литва марата касема в вильнюсе , видео, мультимедиа, россия, видео
мария захарова, задержание шеф-редактора sputnik литва марата касема в вильнюсе , видео, мультимедиа, россия, видео
Мария Захарова призвала освободить Марата Касема - видео
Официальный представитель МИД РФ на брифинге в пятницу особо выделила вопрос ареста шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Смотрите в видео, что заявила Мария Захарова на брифинге в Москве
Мария Захарова в преддверии Международного дня радио призвала журналистов объединиться и поддержать коллегу, шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. "Марат Касем посвятил своей профессии жизнь: по-настоящему, а не на словах", - сказала она.
"Настоящий произвол в медиасфере коснулся и радио. Именно так можно охарактеризовать политически обусловленный арест, помещение в тюрьму и последующее бесчеловечное отношение латвийских властей к Касему. Мы требуем его немедленного освобождения", — сказала на брифинге представитель МИД РФ.