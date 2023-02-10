https://sputnik-georgia.ru/20230210/mariya-zakharova-prizvala-osvobodit-marata-kasema---video-274778186.html

Мария Захарова призвала освободить Марата Касема - видео

Мария Захарова призвала освободить Марата Касема - видео

Официальный представитель МИД РФ на брифинге в пятницу особо выделила вопрос ареста шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Смотрите в видео, что заявила... 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T21:38+0400

2023-02-10T21:38+0400

2023-02-10T21:38+0400

мария захарова

задержание шеф-редактора sputnik литва марата касема в вильнюсе

видео

мультимедиа

россия

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Мария Захарова в преддверии Международного дня радио призвала журналистов объединиться и поддержать коллегу, шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. "Марат Касем посвятил своей профессии жизнь: по-настоящему, а не на словах", - сказала она."Настоящий произвол в медиасфере коснулся и радио. Именно так можно охарактеризовать политически обусловленный арест, помещение в тюрьму и последующее бесчеловечное отношение латвийских властей к Касему. Мы требуем его немедленного освобождения", — сказала на брифинге представитель МИД РФ.

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мария захарова, задержание шеф-редактора sputnik литва марата касема в вильнюсе , видео, мультимедиа, россия, видео