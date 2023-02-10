https://sputnik-georgia.ru/20230210/masshtabnyy-proekt-kak-stroitsya-doroga-k-granitse-gruzii-i-rossii-274757612.html

Масштабный проект: как строится дорога к границе Грузии и России

Масштабный проект: как строится дорога к границе Грузии и России

Участок Квешети-Коби – это объездной путь одного из участков трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе. 10.02.2023, Sputnik Грузия

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В рамках проекта ведется строительство 23-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, а один ремонтируется. Кроме того, запланировано строительство пяти тоннелей, среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе.Какую пользу принесет проект Квешети – Коби смотрите в видеографике Sputnik Грузия.

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