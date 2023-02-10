https://sputnik-georgia.ru/20230210/mid-gruzii-prodolzhit-rabotu-nad-initsiativoy-mirnogo-sosedstva-274775239.html
МИД Грузии продолжит работу над "Инициативой мирного соседства"
МИД Грузии продолжит работу над "Инициативой мирного соседства"
Основным направлением работы внешнеполитического ведомства в 2023 году станет осуществление мирных инициатив премьер-министра Грузии 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T20:52+0400
2023-02-10T20:52+0400
2023-02-10T20:52+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. МИД Грузии приложит все усилия для стабильного и мирного развития Южного Кавказа, говорится в сообщении на сайте администрации правительства. В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. По данным администрации правительства, основным направлением работы внешнеполитического ведомства в 2023 году станет осуществление мирных инициатив премьер-министра Грузии. Грузия не раз брала на себя роль посредника между Арменией и Азербайджаном. В июне 2021 года при посредничестве Грузии азербайджанские власти освободили 15 армянских пленных, а Азербайджан получил от Еревана карты минных полей.Основным приоритетом внешней политики Грузии является интеграция страны в европейские и евроатлантические структуры, а также укрепление двухсторонних отношений со стратегическими и торговыми партнерами. В список стратегических партнеров Грузии входят Турция, Азербайджан, Румыния и США. Что касается России, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, она в числе главных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, азербайджан, армения, тбилиси, ираклий гарибашвили
грузия, политика, новости, азербайджан, армения, тбилиси, ираклий гарибашвили
МИД Грузии продолжит работу над "Инициативой мирного соседства"
Основным направлением работы внешнеполитического ведомства в 2023 году станет осуществление мирных инициатив премьер-министра Грузии
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. МИД Грузии приложит все усилия для стабильного и мирного развития Южного Кавказа, говорится в сообщении на сайте администрации правительства.
В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
По данным
администрации правительства, основным направлением работы внешнеполитического ведомства в 2023 году станет осуществление мирных инициатив премьер-министра Грузии.
Грузия не раз брала на себя роль посредника между Арменией и Азербайджаном. В июне 2021 года при посредничестве Грузии азербайджанские власти освободили 15 армянских пленных, а Азербайджан получил от Еревана карты минных полей.
Основным приоритетом внешней политики Грузии является интеграция страны в европейские и евроатлантические структуры, а также укрепление двухсторонних отношений со стратегическими и торговыми партнерами. В список стратегических партнеров Грузии входят Турция, Азербайджан, Румыния и США.
Что касается России, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, она в числе главных торговых партнеров Грузии.