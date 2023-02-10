https://sputnik-georgia.ru/20230210/obrazovatelnyy-kurs-na-russkom-yazyke-istoriya-i-kultura-gruzii-zapuskayut-v-tbilisi-274768158.html
Образовательный курс на русском языке "История и культура Грузии" запускают в Тбилиси
Образовательный курс на русском языке "История и культура Грузии" запускают в Тбилиси
Начало курса об истории Грузии - 25 февраля 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T17:29+0400
2023-02-10T17:29+0400
2023-02-10T17:50+0400
грузия
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культура
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Образовательный курс "История и культура Грузии", который пройдет на русском языке, запускает Грузино-Российский общественный центр Е. М. Примакова.Желающие смогут посетить шесть лекционных встреч, в рамках которых ознакомятся со следующими такими темами, как эпоха царя Вахтанга Горгасали, деятельность царя Давида Строителя, Царицы Тамар, а также история грузинского виноделия, влияние лозы и вина на идентичность нации и другие.Желающие записаться должны связаться с организаторами по почте iirgeo@hotmail.com. Запись проводится до 23 февраля. Начало курса 25 февраля. Встречи будут проходить в оффлайн формате в офисе организации по адресу: ул. Баку, 2.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, грузино-российский общественный центр, новости, культура, тбилиси
грузия, грузино-российский общественный центр, новости, культура, тбилиси
Образовательный курс на русском языке "История и культура Грузии" запускают в Тбилиси
17:29 10.02.2023 (обновлено: 17:50 10.02.2023)
Начало курса об истории Грузии - 25 февраля
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Образовательный курс "История и культура Грузии", который пройдет на русском языке, запускает Грузино-Российский общественный центр Е. М. Примакова.
Желающие смогут посетить шесть лекционных встреч, в рамках которых ознакомятся со следующими такими темами, как эпоха царя Вахтанга Горгасали, деятельность царя Давида Строителя, Царицы Тамар, а также история грузинского виноделия, влияние лозы и вина на идентичность нации и другие.
Желающие записаться должны связаться с организаторами по почте iirgeo@hotmail.com. Запись проводится до 23 февраля.
Начало курса 25 февраля. Встречи будут проходить в оффлайн формате в офисе организации по адресу: ул. Баку, 2.