https://sputnik-georgia.ru/20230210/obrazovatelnyy-kurs-na-russkom-yazyke-istoriya-i-kultura-gruzii-zapuskayut-v-tbilisi-274768158.html

Образовательный курс на русском языке "История и культура Грузии" запускают в Тбилиси

Образовательный курс на русском языке "История и культура Грузии" запускают в Тбилиси

Начало курса об истории Грузии - 25 февраля 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T17:29+0400

2023-02-10T17:29+0400

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грузия

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Образовательный курс "История и культура Грузии", который пройдет на русском языке, запускает Грузино-Российский общественный центр Е. М. Примакова.Желающие смогут посетить шесть лекционных встреч, в рамках которых ознакомятся со следующими такими темами, как эпоха царя Вахтанга Горгасали, деятельность царя Давида Строителя, Царицы Тамар, а также история грузинского виноделия, влияние лозы и вина на идентичность нации и другие.Желающие записаться должны связаться с организаторами по почте iirgeo@hotmail.com. Запись проводится до 23 февраля. Начало курса 25 февраля. Встречи будут проходить в оффлайн формате в офисе организации по адресу: ул. Баку, 2.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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