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Позиционирование Грузии в мире: премьер обсудил планы с главой МИД
Позиционирование Грузии в мире: премьер обсудил планы с главой МИД
Премьер-министр дал соответствующие задания как главе МИД, так и его заместителям 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T20:26+0400
2023-02-10T20:26+0400
2023-02-10T20:26+0400
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илья дарчиашвили
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили провел совещание с министром иностранных дел страны Илией Дарчиашвили, в ходе которого обсудил мероприятия в направлении экономической и культурной дипломатии для лучшего позиционирования Грузии в мире.По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече речь также шла об укреплении грузинской диаспоры за рубежом. Министр иностранных дел предоставил главе грузинского правительства информацию о проведенных в ведомстве изменениях административного характера, целью которых является улучшение условий работы сотрудников министерства, а также деятельности дипломатических миссий Грузии за рубежом. В ходе встречи премьер-министр дал соответствующие задания как главе МИД, так и его заместителям. Основным приоритетом внешней политики Грузии является интеграция страны в европейские и евроатлантические структуры, а также укрепление двухсторонних отношений со стратегическими и торговыми партнерами. В список стратегических партнеров Грузии входят Турция, Азербайджан, Румыния и США. Что касается России, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, она в числе главных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили
политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили
Позиционирование Грузии в мире: премьер обсудил планы с главой МИД
Премьер-министр дал соответствующие задания как главе МИД, так и его заместителям
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили провел совещание с министром иностранных дел страны Илией Дарчиашвили, в ходе которого обсудил мероприятия в направлении экономической и культурной дипломатии для лучшего позиционирования Грузии в мире.
По информации
пресс-службы администрации правительства, на встрече речь также шла об укреплении грузинской диаспоры за рубежом.
Министр иностранных дел предоставил главе грузинского правительства информацию о проведенных в ведомстве изменениях административного характера, целью которых является улучшение условий работы сотрудников министерства, а также деятельности дипломатических миссий Грузии за рубежом.
В ходе встречи премьер-министр дал соответствующие задания как главе МИД, так и его заместителям.
Основным приоритетом внешней политики Грузии является интеграция страны в европейские и евроатлантические структуры, а также укрепление двухсторонних отношений со стратегическими и торговыми партнерами. В список стратегических партнеров Грузии входят Турция, Азербайджан, Румыния и США. Что касается России, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, она в числе главных торговых партнеров Грузии.