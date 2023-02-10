https://sputnik-georgia.ru/20230210/pozitsionirovanie-gruzii-v-mire-premer-obsudil-plany-s-glavoy-mid--274775029.html

Позиционирование Грузии в мире: премьер обсудил планы с главой МИД

Позиционирование Грузии в мире: премьер обсудил планы с главой МИД

Премьер-министр дал соответствующие задания как главе МИД, так и его заместителям 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T20:26+0400

2023-02-10T20:26+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили провел совещание с министром иностранных дел страны Илией Дарчиашвили, в ходе которого обсудил мероприятия в направлении экономической и культурной дипломатии для лучшего позиционирования Грузии в мире.По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече речь также шла об укреплении грузинской диаспоры за рубежом. Министр иностранных дел предоставил главе грузинского правительства информацию о проведенных в ведомстве изменениях административного характера, целью которых является улучшение условий работы сотрудников министерства, а также деятельности дипломатических миссий Грузии за рубежом. В ходе встречи премьер-министр дал соответствующие задания как главе МИД, так и его заместителям. Основным приоритетом внешней политики Грузии является интеграция страны в европейские и евроатлантические структуры, а также укрепление двухсторонних отношений со стратегическими и торговыми партнерами. В список стратегических партнеров Грузии входят Турция, Азербайджан, Румыния и США. Что касается России, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, она в числе главных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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