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Премьер-министр Молдовы ушла в отставку
Премьер-министр Молдовы ушла в отставку
Правительство Молдовы под управлением Натальи Гаврилицы было утверждено в августе 2021 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T15:41+0400
2023-02-10T15:41+0400
2023-02-10T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку на брифинге в пятницу, сообщает Sputnik Молдова.По словам главы правительства Молдовы, она уходит с поста с чувством выполненного долга и спокойным сердцем"Я полностью посвятила себя этой нелегкой миссии, порученной мне президентом Майей Санду и коллегами по партии", – заключила Гаврилица.Правительство Гаврилицы было утверждено в августе 2021 года после проведения в стране досрочных парламентских выборов. С тех пор в нем уже пять раз проходили перестановки, сменились вице-премьер по реинтеграции, а также министры экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и труда и соцзащиты. Многочисленные опросы показывают, что около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, молдова
Премьер-министр Молдовы ушла в отставку
Правительство Молдовы под управлением Натальи Гаврилицы было утверждено в августе 2021
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik.
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку на брифинге в пятницу, сообщает Sputnik Молдова
.
"Проведя полтора года во главе правительства, пришло время объявить о моей отставке с этой должности", – заявила Гаврилица.
По словам главы правительства Молдовы, она уходит с поста с чувством выполненного долга и спокойным сердцем
"Я полностью посвятила себя этой нелегкой миссии, порученной мне президентом Майей Санду и коллегами по партии", – заключила Гаврилица.
Правительство Гаврилицы было утверждено в августе 2021 года после проведения в стране досрочных парламентских выборов. С тех пор в нем уже пять раз проходили перестановки, сменились вице-премьер по реинтеграции, а также министры экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и труда и соцзащиты. Многочисленные опросы показывают, что около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.