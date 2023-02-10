https://sputnik-georgia.ru/20230210/premer-ministr-moldovy-ushla-v-otstavku-274762763.html

Премьер-министр Молдовы ушла в отставку

Премьер-министр Молдовы ушла в отставку

Правительство Молдовы под управлением Натальи Гаврилицы было утверждено в августе 2021 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T15:41+0400

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2023-02-10T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку на брифинге в пятницу, сообщает Sputnik Молдова.По словам главы правительства Молдовы, она уходит с поста с чувством выполненного долга и спокойным сердцем"Я полностью посвятила себя этой нелегкой миссии, порученной мне президентом Майей Санду и коллегами по партии", – заключила Гаврилица.Правительство Гаврилицы было утверждено в августе 2021 года после проведения в стране досрочных парламентских выборов. С тех пор в нем уже пять раз проходили перестановки, сменились вице-премьер по реинтеграции, а также министры экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и труда и соцзащиты. Многочисленные опросы показывают, что около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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