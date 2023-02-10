https://sputnik-georgia.ru/20230210/sinoptiki-prognoziruyut-v-gruzii-silnyy-veter-274758768.html

Синоптики прогнозируют в Грузии сильный ветер

Синоптики прогнозируют в Грузии сильный ветер

В Тбилиси ночью температура воздуха упадет до -2...- 4 градусов 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T14:20+0400

2023-02-10T14:20+0400

2023-02-10T14:46+0400

погода

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/05/263390784_0:96:1280:817_1920x0_80_0_0_077a4a9b7587ade1494fa010bee3728b.jpg

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Холодная погода и временами осадки – такую погоду прогнозируют синоптики в Грузии до 17 февраля, сообщает телеканал "Рустави 2".С 13 февраля в некоторых местах будет сильный ветер западного направления, в горных регионах возможен ураган. Температура воздуха днем составит +2...+7 градусов тепла. В Восточной Грузии и днем, и ночью сохранится минусовая температура. В Тбилиси 10 февраля ожидается снег и туман, а с 11 февраля в основном будет погода без осадков. С 13 февраля ожидается сильный ветер северо-западного направления. Ночью температура воздуха упадет до -2...- 4 градусов, а днем поднимется до +5...+ 7 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, тбилиси