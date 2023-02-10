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Синоптики прогнозируют в Грузии сильный ветер
Синоптики прогнозируют в Грузии сильный ветер
В Тбилиси ночью температура воздуха упадет до -2...- 4 градусов 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T14:20+0400
2023-02-10T14:20+0400
2023-02-10T14:46+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Холодная погода и временами осадки – такую погоду прогнозируют синоптики в Грузии до 17 февраля, сообщает телеканал "Рустави 2".С 13 февраля в некоторых местах будет сильный ветер западного направления, в горных регионах возможен ураган. Температура воздуха днем составит +2...+7 градусов тепла. В Восточной Грузии и днем, и ночью сохранится минусовая температура. В Тбилиси 10 февраля ожидается снег и туман, а с 11 февраля в основном будет погода без осадков. С 13 февраля ожидается сильный ветер северо-западного направления. Ночью температура воздуха упадет до -2...- 4 градусов, а днем поднимется до +5...+ 7 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси
погода, грузия, новости, тбилиси
Синоптики прогнозируют в Грузии сильный ветер
14:20 10.02.2023 (обновлено: 14:46 10.02.2023)
В Тбилиси ночью температура воздуха упадет до -2...- 4 градусов
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Холодная погода и временами осадки – такую погоду прогнозируют синоптики в Грузии до 17 февраля, сообщает телеканал "Рустави 2".
С 13 февраля в некоторых местах будет сильный ветер западного направления, в горных регионах возможен ураган.
Температура воздуха днем составит +2...+7 градусов тепла. В Восточной Грузии и днем, и ночью сохранится минусовая температура.
В Тбилиси 10 февраля ожидается снег и туман, а с 11 февраля в основном будет погода без осадков. С 13 февраля ожидается сильный ветер северо-западного направления.
Ночью температура воздуха упадет до -2...- 4 градусов, а днем поднимется до +5...+ 7 градусов.