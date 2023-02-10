https://sputnik-georgia.ru/20230210/ubiystvo-iz-za-revnosti---stali-izvestny-podrobnosti-tragedii-nedaleko-ot-tbilisi-274752363.html
Убийство из-за ревности – стали известны подробности трагедии недалеко от Тбилиси
Убийство из-за ревности – стали известны подробности трагедии недалеко от Тбилиси
Сначала обвиняемый скрылся с места преступления, однако позже сдался полиции 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T13:03+0400
2023-02-10T13:03+0400
2023-02-10T13:09+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Стала известна причина кровавой разборки в селе Марткопи (35 км от Тбилиси) – молодой мужчина убил своего друга детства и родственника из-за ревности, сообщает "ТВ Пирвели".Убийство произошло у храма. По словам местных жителей, 34-летнему Гоче Джеренашвили ночью позвонил его друг Ника Салтхуцишвили и назначил встречу у храма, где и выстрелил в него из огнестрельного оружия пять раз. Мужчина от полученных травм скончался на месте.Сначала обвиняемый сбежал, однако позднее сам сдался полиции и признался в содеянном.По словам местных жителей, обвиняемый и убитый были близкими друзьями и родственниками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Убийство из-за ревности – стали известны подробности трагедии недалеко от Тбилиси
13:03 10.02.2023 (обновлено: 13:09 10.02.2023)
Сначала обвиняемый скрылся с места преступления, однако позже сдался полиции
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Стала известна причина кровавой разборки в селе Марткопи (35 км от Тбилиси) – молодой мужчина убил своего друга детства и родственника из-за ревности, сообщает "ТВ Пирвели".
Убийство произошло у храма. По словам местных жителей, 34-летнему Гоче Джеренашвили ночью позвонил его друг Ника Салтхуцишвили и назначил встречу у храма, где и выстрелил в него из огнестрельного оружия пять раз. Мужчина от полученных травм скончался на месте.
Сначала обвиняемый сбежал, однако позднее сам сдался полиции и признался в содеянном.
По словам местных жителей, обвиняемый и убитый были близкими друзьями и родственниками.