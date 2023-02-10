https://sputnik-georgia.ru/20230210/ubiystvo-iz-za-revnosti---stali-izvestny-podrobnosti-tragedii-nedaleko-ot-tbilisi-274752363.html

Убийство из-за ревности – стали известны подробности трагедии недалеко от Тбилиси

Убийство из-за ревности – стали известны подробности трагедии недалеко от Тбилиси

Сначала обвиняемый скрылся с места преступления, однако позже сдался полиции 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T13:03+0400

2023-02-10T13:03+0400

2023-02-10T13:09+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24282/66/242826657_0:46:2000:1171_1920x0_80_0_0_e60a10d4abc89d57aa9e51eaad4a8b91.jpg

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Стала известна причина кровавой разборки в селе Марткопи (35 км от Тбилиси) – молодой мужчина убил своего друга детства и родственника из-за ревности, сообщает "ТВ Пирвели".Убийство произошло у храма. По словам местных жителей, 34-летнему Гоче Джеренашвили ночью позвонил его друг Ника Салтхуцишвили и назначил встречу у храма, где и выстрелил в него из огнестрельного оружия пять раз. Мужчина от полученных травм скончался на месте.Сначала обвиняемый сбежал, однако позднее сам сдался полиции и признался в содеянном.По словам местных жителей, обвиняемый и убитый были близкими друзьями и родственниками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси