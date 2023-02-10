https://sputnik-georgia.ru/20230210/vremya-ch-kakoe-sekretnoe-oruzhie-ssha-moglo-vyzvat-zemletryasenie-v-turtsii-274777434.html

Время Ч: какое секретное оружие США могло вызвать землетрясение в Турции?

Время Ч: какое секретное оружие США могло вызвать землетрясение в Турции?

США могли применить геофизическое оружие, которое вызвало серию землетрясений во многих странах. Об этом в программе "Время-Ч" рассказал военный эксперт... 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T21:28+0400

2023-02-10T21:28+0400

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землетрясение в турции 2023

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По словам эксперта, спекуляции на этот счёт в турецких СМИ неслучайны и имеют под собой вполне реальные основания. Что могло подтолкнуть американцев к такому поступку? К чему приведет застарелый конфликт Анкары и Вашингтона и почему Киеву не поможет западное оружие - смотрите в интервью Хроленко.

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Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, экспертное мнение, турция, землетрясение в турции 2023, видео