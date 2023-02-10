https://sputnik-georgia.ru/20230210/vremya-ch-kakoe-sekretnoe-oruzhie-ssha-moglo-vyzvat-zemletryasenie-v-turtsii-274777434.html
Время Ч: какое секретное оружие США могло вызвать землетрясение в Турции?
Время Ч: какое секретное оружие США могло вызвать землетрясение в Турции?
США могли применить геофизическое оружие, которое вызвало серию землетрясений во многих странах. Об этом в программе "Время-Ч" рассказал военный эксперт... 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T21:28+0400
2023-02-10T21:28+0400
2023-02-10T21:28+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
турция
землетрясение в турции 2023
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По словам эксперта, спекуляции на этот счёт в турецких СМИ неслучайны и имеют под собой вполне реальные основания. Что могло подтолкнуть американцев к такому поступку? К чему приведет застарелый конфликт Анкары и Вашингтона и почему Киеву не поможет западное оружие - смотрите в интервью Хроленко.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, турция, землетрясение в турции 2023, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, турция, землетрясение в турции 2023, видео
Время Ч: какое секретное оружие США могло вызвать землетрясение в Турции?
США могли применить геофизическое оружие, которое вызвало серию землетрясений во многих странах. Об этом в программе "Время-Ч" рассказал военный эксперт Александр Хроленко
По словам эксперта, спекуляции на этот счёт в турецких СМИ неслучайны и имеют под собой вполне реальные основания. Что могло подтолкнуть американцев к такому поступку? К чему приведет застарелый конфликт Анкары и Вашингтона и почему Киеву не поможет западное оружие - смотрите в интервью Хроленко.