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Заседание Священного Синода состоится впервые спустя два года
Заседание Священного Синода состоится впервые спустя два года
В последний раз заседании Священного Синода прошло в феврале 2021 года 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T14:48+0400
2023-02-10T14:48+0400
2023-02-10T15:08+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II созвал Священный Синод, заседание которого состоится 14 февраля, сообщили в пресс-службе Патриархии.Последнее заседание Синода состоялось 11 февраля 2021 года, где среди прочего обсуждали вопрос вакцинации от коронавируса и ситуацию с монастырем Давид-Гареджи.Какие решения принял Синод: главные тезисы>>Что именно будут обсуждать на заседании, не уточняется.Священный синод Грузинской православной церкви – орган управления Грузинской православной церкви. Действует под председательством Католикоса-Патриарха всея Грузии и состоит из всех правящих архиереев Церкви, а также Католикоса-викария.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, священный синод
Заседание Священного Синода состоится впервые спустя два года
14:48 10.02.2023 (обновлено: 15:08 10.02.2023)
В последний раз заседании Священного Синода прошло в феврале 2021 года
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II созвал Священный Синод, заседание которого состоится 14 февраля, сообщили в пресс-службе Патриархии.
Последнее заседание Синода состоялось 11 февраля 2021 года, где среди прочего обсуждали вопрос вакцинации от коронавируса и ситуацию с монастырем Давид-Гареджи.
Что именно будут обсуждать на заседании, не уточняется.
Священный синод Грузинской православной церкви – орган управления Грузинской православной церкви. Действует под председательством Католикоса-Патриарха всея Грузии и состоит из всех правящих архиереев Церкви, а также Католикоса-викария.