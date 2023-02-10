https://sputnik-georgia.ru/20230210/zasedanie-svyaschennogo-sinoda-sostoitsya-vpervye-za-dva-goda-274760210.html

Заседание Священного Синода состоится впервые спустя два года

Заседание Священного Синода состоится впервые спустя два года

В последний раз заседании Священного Синода прошло в феврале 2021 года 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T14:48+0400

2023-02-10T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II созвал Священный Синод, заседание которого состоится 14 февраля, сообщили в пресс-службе Патриархии.Последнее заседание Синода состоялось 11 февраля 2021 года, где среди прочего обсуждали вопрос вакцинации от коронавируса и ситуацию с монастырем Давид-Гареджи.Какие решения принял Синод: главные тезисы>>Что именно будут обсуждать на заседании, не уточняется.Священный синод Грузинской православной церкви – орган управления Грузинской православной церкви. Действует под председательством Католикоса-Патриарха всея Грузии и состоит из всех правящих архиереев Церкви, а также Католикоса-викария.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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