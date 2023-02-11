https://sputnik-georgia.ru/20230211/glava-natsbanka-gruziya-sokhranit-zhestkuyu-monetarnuyu-politiku-274786720.html

Глава Нацбанка: Грузия сохранит жесткую монетарную политику

Глава Нацбанка: Грузия сохранит жесткую монетарную политику

В начале февраля Национальный банк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 11% 11.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-11T15:31+0400

2023-02-11T15:31+0400

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экономика

новости

грузия

кобы гвенетадзе

национальный банк

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Сохранение жесткой инфляции наименее затратно для грузинской экономики в условиях высокой инфляции, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе. В начале февраля Национальный банк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 11%. При этом он отметил, что на сегодняшний день инфляция является самой большой проблемой, с которой сталкивается мировая экономика. Ранее Нацбанк Грузии заявил, что с учетом высокой неопределенности и инфляционных рисков, Национальный банк остается концентрированным на снижении инфляции и по текущему прогнозу в течение года сохранит жесткую монетарную политику. Годовая инфляция ( январь 2023 года к январю 2022 года) в Грузии составила 9,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, кобы гвенетадзе, национальный банк