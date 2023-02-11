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Глава Нацбанка: Грузия сохранит жесткую монетарную политику
Глава Нацбанка: Грузия сохранит жесткую монетарную политику
В начале февраля Национальный банк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 11% 11.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-11T15:31+0400
2023-02-11T15:31+0400
2023-02-11T16:32+0400
экономика
новости
грузия
кобы гвенетадзе
национальный банк
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Сохранение жесткой инфляции наименее затратно для грузинской экономики в условиях высокой инфляции, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе. В начале февраля Национальный банк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 11%. При этом он отметил, что на сегодняшний день инфляция является самой большой проблемой, с которой сталкивается мировая экономика. Ранее Нацбанк Грузии заявил, что с учетом высокой неопределенности и инфляционных рисков, Национальный банк остается концентрированным на снижении инфляции и по текущему прогнозу в течение года сохранит жесткую монетарную политику. Годовая инфляция ( январь 2023 года к январю 2022 года) в Грузии составила 9,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, кобы гвенетадзе, национальный банк
экономика, новости, грузия, кобы гвенетадзе, национальный банк
Глава Нацбанка: Грузия сохранит жесткую монетарную политику
15:31 11.02.2023 (обновлено: 16:32 11.02.2023)
В начале февраля Национальный банк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 11%
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Сохранение жесткой инфляции наименее затратно для грузинской экономики в условиях высокой инфляции, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.
В начале февраля Национальный банк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 11%.
"Мы считаем, что жесткая денежно-кредитная политика является сегодня наименее затратной альтернативой для нашей экономики в долгосрочной перспективе. Мы должны помнить, что долгосрочные выгоды от сохранения ценовой стабильности намного выше, чем краткосрочные издержки временных ограничений экономической деятельности", — сказал Гвенетадзе.
При этом он отметил, что на сегодняшний день инфляция является самой большой проблемой, с которой сталкивается мировая экономика.
Ранее Нацбанк Грузии заявил, что с учетом высокой неопределенности и инфляционных рисков, Национальный банк остается концентрированным на снижении инфляции и по текущему прогнозу в течение года сохранит жесткую монетарную политику.
Годовая инфляция ( январь 2023 года к январю 2022 года) в Грузии составила 9,4%.