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Грузия продолжит работу над интеграцией этнических меньшинств в общество
Грузия продолжит работу над интеграцией этнических меньшинств в общество
Нацменьшинства составляют около 20% всего населения страны 11.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-11T16:31+0400
2023-02-11T16:31+0400
2023-02-11T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Власти Грузии в 2023 году продолжат работу над интеграцией представителей этнических меньшинств в общественную жизнь страны, особый акцент в этом направлении будет сделан на расширении возможностей молодежи и женщин, говорится в сообщении администрации правительства. Хоть и нацменьшинства составляют около 20% всего населения страны, проблемой остается владение государственным языком. Особенно актуален этот вопрос в местах компактного проживания этнических меньшинств. По данным властей Грузии, в 2023 году будет активно продолжена реализация бесплатных программ и курсов изучения грузинского языка для всех желающих как в региональных учебных центрах, так и в дистанционном формате.Кроме того, власти намерены уделить внимание развитию билингвальной программы в негрузиноязычных дошкольных и общеобразовательных учреждениях.В регионах компактного проживания этнических меньшинств будут проводиться широкомасштабные информационно-просветительские кампании по правовым вопросам, расширению прав и возможностей женщин, дезинформации и пропаганде, медиаграмотности, европейским и евроатлантическим процессам и другим актуальным темам. Кроме того, в целях информирования негрузиноязычного населения при финансировании государства будет продолжено издание армяноязычной газеты "Врастан" и азербайджаноязычной газеты "Гурджистан".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, тбилиси
новости, грузия, общество, тбилиси
Грузия продолжит работу над интеграцией этнических меньшинств в общество
Нацменьшинства составляют около 20% всего населения страны
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Власти Грузии в 2023 году продолжат работу над интеграцией представителей этнических меньшинств в общественную жизнь страны, особый акцент в этом направлении будет сделан на расширении возможностей молодежи и женщин, говорится в сообщении администрации правительства.
Хоть и нацменьшинства составляют около 20% всего населения страны, проблемой остается владение государственным языком. Особенно актуален этот вопрос в местах компактного проживания этнических меньшинств.
По данным властей Грузии, в 2023 году будет активно продолжена реализация бесплатных программ и курсов изучения грузинского языка для всех желающих как в региональных учебных центрах, так и в дистанционном формате.
Кроме того, власти намерены уделить внимание развитию билингвальной программы в негрузиноязычных дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
В регионах компактного проживания этнических меньшинств будут проводиться широкомасштабные информационно-просветительские кампании по правовым вопросам, расширению прав и возможностей женщин, дезинформации и пропаганде, медиаграмотности, европейским и евроатлантическим процессам и другим актуальным темам.
Кроме того, в целях информирования негрузиноязычного населения при финансировании государства будет продолжено издание армяноязычной газеты "Врастан" и азербайджаноязычной газеты "Гурджистан".