https://sputnik-georgia.ru/20230211/khachapuri-gruzinskaya-klassika---national-geographic-posvyatil-statyu-gruzii-274716561.html

"Хачапури-грузинская классика" - National Geographic посвятил статью Грузии

"Хачапури-грузинская классика" - National Geographic посвятил статью Грузии

В материале отмечено, что в Грузии почти 50 видов хачапури - на любой вкус и размер 11.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Авторитетное издание National Geographic опубликовало статью под названием "Хачапури – грузинская классика, которую вы обязательно должны попробовать".Журналист издания Джениффер Хатамм посетила Грузию по приглашению Национальной администрации туризма. В итоговый материал Хатамм попали интервью представителей гастрономических ассоциаций Грузии, кулинарных гидов, ведущих спецпередач, шеф-поваров и представителей объектов питания. В материале отмечено, что в Грузии почти 50 видов хачапури. Некоторые из них круглые, некоторые квадратные, открытые или закрытые. По словам журналистам National Geographic, грузинские кулинары хотят, чтобы хачапури объявили частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Журналист пишет, что для того, чтобы высчитывать инфляцию, в Грузии используют индекс хачапури. "Международная школа экономики тбилисского госуниверситета ISET устанавливает ежемесячный индекс хачапури. С этой целью следят за стоимостью ингредиентов имеретинского хачапури, который включает муку, сыр, масло, молоко, яйца и дрожжи", - отметила Хатамм. В статье также приведен рецепт изготовления хачапури. National Geographic рассказывает своим читателям также о таких грузинских блюдах, как пхали, хинкали, сациви и лобио. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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