https://sputnik-georgia.ru/20230211/khachapuri-gruzinskaya-klassika---national-geographic-posvyatil-statyu-gruzii-274716561.html
"Хачапури-грузинская классика" - National Geographic посвятил статью Грузии
"Хачапури-грузинская классика" - National Geographic посвятил статью Грузии
В материале отмечено, что в Грузии почти 50 видов хачапури - на любой вкус и размер 11.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-11T12:31+0400
2023-02-11T12:31+0400
2023-02-11T14:13+0400
грузия
новости
культура
national geographic
юнеско
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24536/68/245366811_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f30d9083574a9b5f15840ff5c1202e42.jpg
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Авторитетное издание National Geographic опубликовало статью под названием "Хачапури – грузинская классика, которую вы обязательно должны попробовать".Журналист издания Джениффер Хатамм посетила Грузию по приглашению Национальной администрации туризма. В итоговый материал Хатамм попали интервью представителей гастрономических ассоциаций Грузии, кулинарных гидов, ведущих спецпередач, шеф-поваров и представителей объектов питания. В материале отмечено, что в Грузии почти 50 видов хачапури. Некоторые из них круглые, некоторые квадратные, открытые или закрытые. По словам журналистам National Geographic, грузинские кулинары хотят, чтобы хачапури объявили частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Журналист пишет, что для того, чтобы высчитывать инфляцию, в Грузии используют индекс хачапури. "Международная школа экономики тбилисского госуниверситета ISET устанавливает ежемесячный индекс хачапури. С этой целью следят за стоимостью ингредиентов имеретинского хачапури, который включает муку, сыр, масло, молоко, яйца и дрожжи", - отметила Хатамм. В статье также приведен рецепт изготовления хачапури. National Geographic рассказывает своим читателям также о таких грузинских блюдах, как пхали, хинкали, сациви и лобио. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24536/68/245366811_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_a659650afc698769434045e9131b1bdc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, national geographic, юнеско, тбилиси
грузия, новости, культура, national geographic, юнеско, тбилиси
"Хачапури-грузинская классика" - National Geographic посвятил статью Грузии
12:31 11.02.2023 (обновлено: 14:13 11.02.2023)
В материале отмечено, что в Грузии почти 50 видов хачапури - на любой вкус и размер
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Авторитетное издание National Geographic опубликовало статью под названием "Хачапури – грузинская классика, которую вы обязательно должны попробовать".
Журналист издания Джениффер Хатамм посетила Грузию по приглашению Национальной администрации туризма. В итоговый материал Хатамм попали интервью представителей гастрономических ассоциаций Грузии, кулинарных гидов, ведущих спецпередач, шеф-поваров и представителей объектов питания.
"Я приехала в Грузию для того, чтобы лучше изучить хачапури. После того, как я его попробовала, поняла, что мне не хватит нескольких дней и для того, чтобы ознакомиться с разными версиями хачапури, и мне понадобится гораздо больше времени", - пишет Хатамм.
В материале отмечено, что в Грузии почти 50 видов хачапури. Некоторые из них круглые, некоторые квадратные, открытые или закрытые.
По словам журналистам National Geographic, грузинские кулинары хотят, чтобы хачапури объявили частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Журналист пишет, что для того, чтобы высчитывать инфляцию, в Грузии используют индекс хачапури.
"Международная школа экономики тбилисского госуниверситета ISET устанавливает ежемесячный индекс хачапури. С этой целью следят за стоимостью ингредиентов имеретинского хачапури, который включает муку, сыр, масло, молоко, яйца и дрожжи", - отметила Хатамм.
В статье также приведен рецепт изготовления хачапури. National Geographic рассказывает своим читателям также о таких грузинских блюдах, как пхали, хинкали, сациви и лобио.