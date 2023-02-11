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Когда в Тбилиси построят "полицейский городок"?

Когда в Тбилиси построят "полицейский городок"?

"Военный городок" в грузинской столице будет строиться на протяжении двух лет 11.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-11T19:01+0400

2023-02-11T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Осуществление проекта строительства "полицейского городка" в грузинской столице уже началось, говорится в сообщении правительства. В конце декабря МВД Грузии по итогам тендера оформило соглашение с компанией "Анаги" на сумму около 125 миллионов лари на строительство "полицейского городка" на 1,1 тысячу квартир на участке площадью 152,9 тысячи квадратных метров на окраине Тбилиси, в районе улицы Анны Политковской. На данный момент, по данным правительства, осуществление строительства уже находится в активной фазе. По условиям тендера, все 1,1 тысячи квартир должны быть площадью от 65 до 72 квадратных метра с балконами, студией (кухня, совмещенная с гостиной) и спальней, а также с одной мокрой точкой. Квартиры будут сданы в состоянии "черного каркаса". Оплачивать строительство МВД Грузии будет поэтапно из государственного бюджета. При этом 15% суммы будет выдано в виде аванса, 55% – поэтапно по мере завершения работ, 25% – во втором квартале следующего года после завершения работ, а 5% – после устранения всех дефектов. Строительство должно быть завершено в 2025 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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