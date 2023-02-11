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Назван состав грузинских дзюдоистов на турнире Большого шлема в Тель-Авиве
Назван состав грузинских дзюдоистов на турнире Большого шлема в Тель-Авиве
Для участия в турнире зарегистрированы шесть грузинских дзюдоистов 11.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-11T10:01+0400
2023-02-11T10:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо примет участие в турнире Большого шлема, который пройдет с 16-18 февраля в Тель-Авиве. Для участия в турнире зарегистрированы шесть грузинских дзюдоистов. Предварительный состав сборной Грузии: В 2022 году сборная Грузии завоевала три медали на турнире Большого шлема в Тель-Авиве. Золотыми призерами стали Илья Суламанидзе (100 кг) и тяжеловес Гурам Тушишвили (100+), а Этер Липартелиани (57 кг) завоевала серебряную медаль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, тель-авив, лухум чхвимиани, важа маргвелашвили, бека гвиниашвили
спорт, грузия, новости, тель-авив, лухум чхвимиани, важа маргвелашвили, бека гвиниашвили
Назван состав грузинских дзюдоистов на турнире Большого шлема в Тель-Авиве
Для участия в турнире зарегистрированы шесть грузинских дзюдоистов
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо примет участие в турнире Большого шлема, который пройдет с 16-18 февраля в Тель-Авиве.
Для участия в турнире зарегистрированы шесть грузинских дзюдоистов. Предварительный состав сборной Грузии:
66 кг – Важа Маргвелашвили, Лаша Надирадзе;
73 кг – Михаил Бахбакишвили;
90 кг – Бека Гвиниашвили;
100 кг – Варлам Липартелиани.
В 2022 году сборная Грузии завоевала три медали на турнире Большого шлема в Тель-Авиве. Золотыми призерами стали Илья Суламанидзе (100 кг) и тяжеловес Гурам Тушишвили (100+), а Этер Липартелиани (57 кг) завоевала серебряную медаль.