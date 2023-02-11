https://sputnik-georgia.ru/20230211/nazvan-sostav-gruzinskikh-dzyudoistov-na-turnire-bolshogo-shlema-v-tel-avive-274729835.html

Назван состав грузинских дзюдоистов на турнире Большого шлема в Тель-Авиве

Назван состав грузинских дзюдоистов на турнире Большого шлема в Тель-Авиве

Для участия в турнире зарегистрированы шесть грузинских дзюдоистов 11.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-11T10:01+0400

2023-02-11T10:01+0400

2023-02-11T10:01+0400

спорт

грузия

новости

тель-авив

лухум чхвимиани

важа маргвелашвили

бека гвиниашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/18/267823539_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_a769c3bdd7215cbf5d9b4c756e0bb80e.jpg

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо примет участие в турнире Большого шлема, который пройдет с 16-18 февраля в Тель-Авиве. Для участия в турнире зарегистрированы шесть грузинских дзюдоистов. Предварительный состав сборной Грузии: В 2022 году сборная Грузии завоевала три медали на турнире Большого шлема в Тель-Авиве. Золотыми призерами стали Илья Суламанидзе (100 кг) и тяжеловес Гурам Тушишвили (100+), а Этер Липартелиани (57 кг) завоевала серебряную медаль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тель-авив

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, тель-авив, лухум чхвимиани, важа маргвелашвили, бека гвиниашвили