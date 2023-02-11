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Новшества в грузинской полиции: что изменится в 2023 году

Новшества в грузинской полиции: что изменится в 2023 году

В 2023 году офицеры правопорядка появятся в крупнейшем индустриальном центре Грузии – городе Рустави 11.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии в 2023 году собирается продолжить реформу криминальной полиции и расширить ареал работы офицеров-правопорядка, говорится в сообщении администрации правительства. Офицеры правопорядка – аналог участковых инспекторов. В их функции входит предотвращение преступлений, реагирование на проблемы и вызовы, связанные с несовершеннолетними, семейным насилием, соседскими спорами, с незаконной миграцией и уязвимыми группами.Реформа полиции является одним из приоритетов правительства страны. Особый акцент в этом направлении сделан на эффективности расследования преступлений. Согласно информации правительства, в 2023 году именно реформе криминальной полиции и борьбе с организованной преступностью МВД Грузии уделит наибольшее внимание. В рамках реформы расширится ареал работы офицеров правопорядка. В 2023 году офицеры правопорядка появятся в крупнейшем индустриальном центре Грузии – городе Рустави. Кроме того, в рамках реформы в каждом территориальном подразделении полиции появились штатные аналитики, которые примут участие в разработке концепции ведомства на 2023-2025 годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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