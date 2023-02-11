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Погранполиция Грузии пополнится тремя новыми вертолетами
Погранполиция Грузии пополнится тремя новыми вертолетами
МВД Грузии уже оформило соглашение о приобретении новых вертолетов с французской компанией Airbus Helicopters 11.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-11T13:31+0400
2023-02-11T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Правительство Грузии приобретет три новых вертолета для пограничной полиции, соглашение о покупке уже оформлено, говорится в сообщении администрации правительства. Вертолеты пограничной полиции используются в Грузии не только для охраны границ, но и для тушения пожаров и спасательных операций. В 2022 году один из вертолетов разбился в горах Гудаури во время спасения парапланериста, из-за этого в стране возникла нехватка вертолетов. По данным администрации правительства, МВД Грузии уже оформило соглашение о приобретении трех новых вертолетов с французской компанией Airbus Helicopters. Все три вертолета поступят в распоряжение погранполиции и будут оснащены современными технологическими средствами. Кроме того, в 2023 году МВД Грузии планируют продолжить развитие инфраструктуры пограничных секторов, а также обновить снаряжение и технику пограничников. Государственная граница Грузии разделена на зоны, которые контролируют десять территориальных управлений пограничной полиции, деятельность которых распространяется как на охрану сухопутной границу, так и на береговую охрану.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Погранполиция Грузии пополнится тремя новыми вертолетами
13:31 11.02.2023 (обновлено: 14:23 11.02.2023)
МВД Грузии уже оформило соглашение о приобретении новых вертолетов с французской компанией Airbus Helicopters
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Правительство Грузии приобретет три новых вертолета для пограничной полиции, соглашение о покупке уже оформлено, говорится в сообщении администрации правительства.
Вертолеты пограничной полиции используются в Грузии не только для охраны границ, но и для тушения пожаров и спасательных операций. В 2022 году один из вертолетов разбился в горах Гудаури во время спасения парапланериста, из-за этого в стране возникла нехватка вертолетов.
По данным администрации правительства, МВД Грузии уже оформило соглашение о приобретении трех новых вертолетов с французской компанией Airbus Helicopters.
Все три вертолета поступят в распоряжение погранполиции и будут оснащены современными технологическими средствами.
Кроме того, в 2023 году МВД Грузии планируют продолжить развитие инфраструктуры пограничных секторов, а также обновить снаряжение и технику пограничников.
Государственная граница Грузии разделена на зоны, которые контролируют десять территориальных управлений пограничной полиции, деятельность которых распространяется как на охрану сухопутной границу, так и на береговую охрану.