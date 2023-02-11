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Премьер Грузии высказался по конфликту на Украине
Премьер Грузии высказался по конфликту на Украине
Обстановка на Украине усугубляется тем, что стороны не пытаются сесть за стол переговоров, убежден политик 11.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-11T17:31+0400
2023-02-11T17:31+0400
2023-02-11T17:35+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В условиях непрогнозируемой обстановки на Украине и в мире, власти Грузии будут действовать в интересах своего народа и своей страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. При этом он отметил, что обстановка на Украине усугубляется тем, что стороны не пытаются сесть за стол переговоров. Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Санкции против России Грузия вводить не стала, но соблюдает международные ограничения.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Премьер Грузии высказался по конфликту на Украине
17:31 11.02.2023 (обновлено: 17:35 11.02.2023)
Обстановка на Украине усугубляется тем, что стороны не пытаются сесть за стол переговоров, убежден политик
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В условиях непрогнозируемой обстановки на Украине и в мире, власти Грузии будут действовать в интересах своего народа и своей страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Обстановка, создавшаяся на Украине, в регионе и в целом в мире стала еще более непрогнозируемой. Наша главная задача - она была и будет - это защита интересов нашей страны. Это необходимо нашей стране и нашему народу. Только такие решения мы примем и будем осуществлять", - сказал Гарибашвили журналистам.
При этом он отметил, что обстановка на Украине усугубляется тем, что стороны не пытаются сесть за стол переговоров.
Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Санкции против России Грузия вводить не стала, но соблюдает международные ограничения.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.