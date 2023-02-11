https://sputnik-georgia.ru/20230211/premer-gruzii-vyskazalsya-po-konfliktu-na-ukraine-274787940.html

Премьер Грузии высказался по конфликту на Украине

Премьер Грузии высказался по конфликту на Украине

Обстановка на Украине усугубляется тем, что стороны не пытаются сесть за стол переговоров, убежден политик 11.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-11T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В условиях непрогнозируемой обстановки на Украине и в мире, власти Грузии будут действовать в интересах своего народа и своей страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. При этом он отметил, что обстановка на Украине усугубляется тем, что стороны не пытаются сесть за стол переговоров. Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Санкции против России Грузия вводить не стала, но соблюдает международные ограничения.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, тбилиси, ираклий гарибашвили, владимир путин