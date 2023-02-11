https://sputnik-georgia.ru/20230211/primety-na-vasilev-den-2023-traditsii-chto-nelzya-delat-v-prazdnik-274771112.html

Приметы на Васильев день 2023: традиции, что нельзя делать в праздник

Приметы на Васильев день 2023: традиции, что нельзя делать в праздник

Собор трех вселенских святителей и учителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста православная церковь празднует 12 февраля 11.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-11T12:01+0400

2023-02-11T12:01+0400

2023-02-11T12:01+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/17/250133614_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_06ad8d6eca692e27a276253e8f5f3e61.jpg

В народе праздник называют Васильев день или Трехсвятие, который имеет множество традиций, обрядов, примет и, конечно же, запретов.Что нельзя делать в Васильев день – о традициях, обычаях, запретах и приметах праздника, читайте в Sputnik Грузия.Традиции и обычаиВасильев день по традиции отмечали с размахом – обязательно накрывали богатый стол и подавали блюдо из свежей дичи. Застолье, по обычаю, сопровождалось охотничьими рассказами, но охотиться в Васильев день считалось плохой приметой, так как в этот день звери начинают образовывать пары.Хозяйки по традиции делали в доме уборку – мыли полы, протирали пыль и переставляли мебель, чтобы привлечь в семью удачу и благополучие.По традиции в Васильев день старались помириться с родными и близкими, так как оставаться в соре считалось плохой приметой.Хорошая примета на Васильев день – выставить старую обувь за дверь, чтобы обеспечить мир и согласие в семье.По народному поверью ребенок, рожденный 12 февраля, хорошо будет понимать зверей и птиц.Что нельзя делатьВ старину Васильев день называли еще и днем трех святителей-непрядильщиков, поэтому, чтобы избежать неприятностей, прясть и вязать в народный праздник нельзя.Нельзя в Васильев день, который является началом звериных свадеб, ходить в лес, так как самцы в этот день начинают устраивать бои за самок.Нельзя в праздник злиться, завидовать, ревновать и ругаться в этот день – это плохая примета, так как негативные эмоции отрицательно повлияют на состояние здоровья.Поэтому Васильев день нужно провести весело, в кругу родных и близких, и предстоящий год обязательно будет для вас удачным.Народные приметыВ старину в Васильев день, наблюдая за поведением животных, предсказывали по приметам погоду.Так, например, предстоят морозы, если в Васильев день волки воют недалеко от дома.Зайцы, забегающие в Васильев день в огороды и сады, – явная примета, предсказывающая долгую зиму, а если снегирь скрипучим голоском щебечет – значит надвигается вьюга.Иней на деревьях в Васильев день – примета предсказывающая потепление.По приметам красная Луна в Васильев день предсказывает сильные ветры, а дождливое лето – ветреный день 12 февраля.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки