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Ушли и не вернулись: сколько человек без вести пропало в Грузии в 2022 году?

Ушли и не вернулись: сколько человек без вести пропало в Грузии в 2022 году?

Больше всего пропавших без вести числится в Тбилиси, а также в регионах Имерети и Шида Картли 11.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-11T09:01+0400

2023-02-11T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев— Sputnik. В 2022 году в Грузии бесследно пропал 51 человек, семеро из которых несовершеннолетние, говорится в материалах на сайте МВД. В ведомстве уточнили, что в прошлом году было написано 161 заявление о пропаже близких или родных. При этом 110 человек были обнаружены живыми и невредимыми, а девять - погибшими. Остальные 51 человек все еще имеют статус пропавших без вести.Всего в период с 1 января 1973 года по 31 декабря 2021 года пропавшими без вести в Грузии числятся 999 человек. В прошлом году правоохранители нашли 42 человека, исчезнувших за этот период.На данный момент продолжаются розыски 804 мужчин и 204 женщин, из них 37 – младше 18 лет. При этом 90% пропавших без вести – граждане Грузии, также в стране ищут одного гражданина Турции, одного гражданина Армении и одного гражданина Саудовской Аравии. Больше всего пропавших без вести числится в Тбилиси, а также в регионах Имерети и Шида Картли. Меньше всего - в Гурии и Аджарии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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