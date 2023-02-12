https://sputnik-georgia.ru/20230212/chislo-seksualnykh-prestupleniy-v-gruzii-vozroslo-274572751.html

Число сексуальных преступлений в Грузии возросло

Число сексуальных преступлений в Грузии возросло

Всего в прошлом году было зафиксировано 578 подобных преступлений, из которых раскрыто лишь 69,6% 12.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-12T09:01+0400

2023-02-12T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Число преступлений на сексуальной почве в Грузии за 2022 год выросло на 9,06% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Как уточнили в ведомстве, всего в период с 1 января по 31 декабря 2022 года было зафиксировано 578 подобных преступлений, из которых раскрыто лишь 69,6%. При этом за отчетный период число изнасилований выросло по сравнению с прошлым годом на 3,5% и составило 176 случаев, из которых раскрыто 123. Пик фиксируемых изнасилований пришелся на июнь 2022 года, когда за месяц было зафиксировано 23 подобных факта. По данным МВД, за год было зафиксировано 155 случаев сексуального контакта с лицами до 16 лет и 118 случаев – развратных действий. В то же время в 2022 году обвинения в различных сексуальных преступлениях были предъявлены 376 лицам. При этом в изнасиловании обвинили 129 человек, а в развратных действиях или сексуальной связи с лицом до 16 лет – 96 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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