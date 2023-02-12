https://sputnik-georgia.ru/20230212/dokumentalnyy-film-o-bale-vo-dvortse-dadiani-udostoilsya-dvukh-kinonagrad-274787235.html

Документальный фильм о бале во дворце Дадиани удостоился двух кинонаград

Документальный фильм о бале во дворце Дадиани удостоился двух кинонаград

Работу отметили на Мюнхенском фестивале короткометражных фильмов, а также на Японском международном кинофестивале 12.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-12T13:40+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев— Sputnik. Документальный фильм о бале, проведенном в государственном историко-архитектурном музее дворцов Дадиани, получил награды двух престижных кинофестивалей. Работу отметили на Мюнхенском фестивале короткометражных фильмов "Новая волна" (New Wave Short Film Festival) в категории полнометражных документальных фильмов. Вторая победа, которую также одержал бал, проведенный во дворце Дадиани, – это номинация на Японском международном кинофестивале (Japan International Film Festival). По решению жюри, из-за уникальности и качества проекта, фильм будет транслироваться на онлайн-платформе кинофестиваля 4 апреля и будет доступен широкому зрителю. Документальный фильм был снят телекомпанией "Имеди" при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. Традиция проведения рождественского бала была возрождена в 2021 году после почти векового перерыва. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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