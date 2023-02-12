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Два землетрясения подряд произошли в Грузии
Два землетрясения подряд произошли в Грузии
На западе Грузии за два дня произошли уже три землетрясения 12.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-12T13:07+0400
2023-02-12T13:07+0400
2023-02-12T13:14+0400
происшествия
землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Землетрясения магнитудой 4,4 и 3,6 произошли на западе Грузии, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.Эпицентр первого землетрясения магнитудой был зафиксирован в 12:07 по тбилисскому времени в 4 километрах от Озургети (регион Гурия) недалеко от села Гоми.Второе землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 12:21 в 5 км от Озургети.Накануне землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Грузии в трех километрах от курорта Бахмаро (регион Гурия).Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, землетрясения в грузии
происшествия, землетрясения в грузии
Два землетрясения подряд произошли в Грузии
13:07 12.02.2023 (обновлено: 13:14 12.02.2023)
На западе Грузии за два дня произошли уже три землетрясения
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Землетрясения магнитудой 4,4 и 3,6 произошли на западе Грузии, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.
Эпицентр первого землетрясения магнитудой был зафиксирован в 12:07 по тбилисскому времени в 4 километрах от Озургети (регион Гурия) недалеко от села Гоми.
Второе землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 12:21 в 5 км от Озургети.
Накануне землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Грузии в трех километрах от курорта Бахмаро (регион Гурия).
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.