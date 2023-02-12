https://sputnik-georgia.ru/20230212/dva-zemletryaseniya-podryad-proizoshli-v-gruzii-274794962.html

Два землетрясения подряд произошли в Грузии

Два землетрясения подряд произошли в Грузии

На западе Грузии за два дня произошли уже три землетрясения 12.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-12T13:07+0400

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2023-02-12T13:14+0400

происшествия

землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Землетрясения магнитудой 4,4 и 3,6 произошли на западе Грузии, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.Эпицентр первого землетрясения магнитудой был зафиксирован в 12:07 по тбилисскому времени в 4 километрах от Озургети (регион Гурия) недалеко от села Гоми.Второе землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 12:21 в 5 км от Озургети.Накануне землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Грузии в трех километрах от курорта Бахмаро (регион Гурия).Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, землетрясения в грузии