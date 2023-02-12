https://sputnik-georgia.ru/20230212/eto-feyk---seysmolog-prizvala-ne-verit-slukham-o-razrushitelnom-zemletryasenii-v-gruzii-274801471.html

Это фейк! – сейсмолог призвала не верить слухам о разрушительном землетрясении в Грузии

Это фейк! – сейсмолог призвала не верить слухам о разрушительном землетрясении в Грузии

За последнее время самое сильное землетрясение в Грузии было зафиксировано в феврале 2022 года 12.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-12T23:05+0400

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землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Руководитель Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе предупредила граждан о распространяемой в Cети ложной информация о якобы "ожидаемом мощном землетрясении" в Грузии, которой не следует доверять.В Грузии в воскресенье произошло три землетрясения: два утром на западе страны в Гурии и одно во второй половине дня на юге в Самцхе-Джавахети. Еще одно землетрясение магнитудой 4,3 произошло близ курорта Бахмаро в субботу. Сейсмолог подчеркнула, что сделать точный прогноз о предстоящем землетрясении невозможно. Тема землетрясения стала особо актуальной в грузинском сегменте соцсети после трагических событий в Турции и Сирии. По последним данным, в результате разрушительных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции и Сирии погибли более 33 тысячи человек.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.В феврале 2022 года в Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение – магнитудой 6,2.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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