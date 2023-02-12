https://sputnik-georgia.ru/20230212/kak-maksimalno-bystro-vosstanovitsya-posle-grippa-274787087.html
Как максимально быстро восстановиться после гриппа?
Как максимально быстро восстановиться после гриппа?
Восстановление после гриппа может занять три недели, а может и месяц 12.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-12T16:45+0400
2023-02-12T16:45+0400
2023-02-12T16:45+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев— Sputnik. Восстановить организм после гриппа можно намного быстрее – советами поделился доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков. По словам врача, в первое время после болезни велика вероятность заразиться вторичной инфекцией, так как иммунный статус переболевшего понижен. Человек может ощущать слабость, упадок сил, жаловаться на плохое настроение, передает РИА Новости.Поэтому восстановление после гриппа может занять три недели, а может и месяц. Врач отметил, что программы восстановления организма после коронавируса подходят и тем, кто переболел обычным гриппом. Туда входит физиотерапия, различные ингаляции, дыхательные упражнения и лечебная физкультура. При этом поможет укрепить и восстановить организм прием витаминов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, минздрав, здоровье
в мире, новости, общество, минздрав, здоровье
Как максимально быстро восстановиться после гриппа?
Восстановление после гриппа может занять три недели, а может и месяц
ТБИЛИСИ, 12 фев— Sputnik. Восстановить организм после гриппа можно намного быстрее – советами поделился доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков.
По словам врача, в первое время после болезни велика вероятность заразиться вторичной инфекцией, так как иммунный статус переболевшего понижен. Человек может ощущать слабость, упадок сил, жаловаться на плохое настроение, передает РИА Новости
.
Поэтому восстановление после гриппа может занять три недели, а может и месяц. Врач отметил, что программы восстановления организма после коронавируса подходят и тем, кто переболел обычным гриппом.
Туда входит физиотерапия, различные ингаляции, дыхательные упражнения и лечебная физкультура. При этом поможет укрепить и восстановить организм прием витаминов.