https://sputnik-georgia.ru/20230212/kak-maksimalno-bystro-vosstanovitsya-posle-grippa-274787087.html

Как максимально быстро восстановиться после гриппа?

Как максимально быстро восстановиться после гриппа?

Восстановление после гриппа может занять три недели, а может и месяц 12.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-12T16:45+0400

2023-02-12T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев— Sputnik. Восстановить организм после гриппа можно намного быстрее – советами поделился доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков. По словам врача, в первое время после болезни велика вероятность заразиться вторичной инфекцией, так как иммунный статус переболевшего понижен. Человек может ощущать слабость, упадок сил, жаловаться на плохое настроение, передает РИА Новости.Поэтому восстановление после гриппа может занять три недели, а может и месяц. Врач отметил, что программы восстановления организма после коронавируса подходят и тем, кто переболел обычным гриппом. Туда входит физиотерапия, различные ингаляции, дыхательные упражнения и лечебная физкультура. При этом поможет укрепить и восстановить организм прием витаминов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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