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Кровавое противостояние в Марнеули – пьяный мужчина ранил друга в шею
Кровавое противостояние в Марнеули – пьяный мужчина ранил друга в шею
Сообщается, что мужчина, работавший в салоне, нанес ранения своему другу бритвой 12.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-12T17:30+0400
2023-02-12T17:30+0400
происшествия
новости
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Житель города Марнеули (Квемо Картли) во время ссоры ранил своего друга в шею, после чего сдался полиции, сообщает телеканал "Мтавари". Пострадавший 36-летний Рафиг Мамедов самостоятельно приехал в больницу, где из-за потери большого количества крови ухудшилось его состояние.По словам местных жителей, в субботу вечером Эльшад Амирасланов якобы нанес своему другу раны в горло бритвой. Известно, что нападавший работает в салоне. По словам местных жителей, участники конфликта были пьяны.Причина конфликта неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, новости, марнеули
происшествия, новости, марнеули

Кровавое противостояние в Марнеули – пьяный мужчина ранил друга в шею

17:30 12.02.2023
© photo: Sputnik / Sergey Guneev / Перейти в фотобанкХирург
Хирург - Sputnik Грузия, 1920, 12.02.2023
© photo: Sputnik / Sergey Guneev
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Сообщается, что мужчина, работавший в салоне, нанес ранения своему другу бритвой
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Житель города Марнеули (Квемо Картли) во время ссоры ранил своего друга в шею, после чего сдался полиции, сообщает телеканал "Мтавари".
Пострадавший 36-летний Рафиг Мамедов самостоятельно приехал в больницу, где из-за потери большого количества крови ухудшилось его состояние.

"Ему провели операцию, сейчас он в реанимации, состояние крайне тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Он потерял много крови", – сказал врач-реаниматолог Сулхан Саралидзе.

По словам местных жителей, в субботу вечером Эльшад Амирасланов якобы нанес своему другу раны в горло бритвой. Известно, что нападавший работает в салоне. По словам местных жителей, участники конфликта были пьяны.
Причина конфликта неизвестна.
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