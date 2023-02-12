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Кровавое противостояние в Марнеули – пьяный мужчина ранил друга в шею
Кровавое противостояние в Марнеули – пьяный мужчина ранил друга в шею
Сообщается, что мужчина, работавший в салоне, нанес ранения своему другу бритвой 12.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-12T17:30+0400
2023-02-12T17:30+0400
2023-02-12T17:30+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Житель города Марнеули (Квемо Картли) во время ссоры ранил своего друга в шею, после чего сдался полиции, сообщает телеканал "Мтавари". Пострадавший 36-летний Рафиг Мамедов самостоятельно приехал в больницу, где из-за потери большого количества крови ухудшилось его состояние.По словам местных жителей, в субботу вечером Эльшад Амирасланов якобы нанес своему другу раны в горло бритвой. Известно, что нападавший работает в салоне. По словам местных жителей, участники конфликта были пьяны.Причина конфликта неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, марнеули
происшествия, новости, марнеули
Кровавое противостояние в Марнеули – пьяный мужчина ранил друга в шею
Сообщается, что мужчина, работавший в салоне, нанес ранения своему другу бритвой
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Житель города Марнеули (Квемо Картли) во время ссоры ранил своего друга в шею, после чего сдался полиции, сообщает телеканал "Мтавари".
Пострадавший 36-летний Рафиг Мамедов самостоятельно приехал в больницу, где из-за потери большого количества крови ухудшилось его состояние.
"Ему провели операцию, сейчас он в реанимации, состояние крайне тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Он потерял много крови", – сказал врач-реаниматолог Сулхан Саралидзе.
По словам местных жителей, в субботу вечером Эльшад Амирасланов якобы нанес своему другу раны в горло бритвой. Известно, что нападавший работает в салоне. По словам местных жителей, участники конфликта были пьяны.
Причина конфликта неизвестна.