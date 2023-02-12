https://sputnik-georgia.ru/20230212/nachinaetsya-protsess-evakuatsii-grazhdan-gruzii-iz-zony-stikhiynogo-bedstviya-v-turtsii-274795625.html

Начинается процесс эвакуации граждан Грузии из зоны стихийного бедствия в Турции

Начинается процесс эвакуации граждан Грузии из зоны стихийного бедствия в Турции

Опубликованы номера, по которым могут обратиться граждане Грузии, желающие покинуть зону стихийного бедствия 12.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-12T14:59+0400

2023-02-12T14:59+0400

2023-02-12T14:59+0400

землетрясения в грузии

турция

грузия

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Граждан Грузии эвакуируют из зоны землетрясения в Турции, написал грузинский посол Георгий Джанджгава в социальной сети. По последним данным, в Турции обнаружили тела пятерых граждан Грузии, погибших в результате землетрясения.Граждане Грузии, желающие покинуть зону стихийного бедствия, могут связаться с дипломатами по номерам: +90(533)6903040, +90(539)2208280. В настоящее время в Турции находятся 100 грузинских спасателей, в том числе кинологи, которые уже спасли из-под завалов трех человек. У группы спасателей с собой все необходимое современное оборудование, оснащения, дроги, машина связи. Кроме того, решением премьера Грузия выделяет 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов) на помощь Турции. На эти деньги будут приобретены медикаменты, продукты питания, одежда, медицинского оснащение и других необходимых вещи для пострадавших.По последним данным, в результате разрушительных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 24,6 тысячи человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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