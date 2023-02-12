https://sputnik-georgia.ru/20230212/pervaya-mechet-anatolii-razrushena-v-rezultate-zemletryaseniya-274800545.html

Первая мечеть Анатолии разрушена в результате землетрясения

Первая мечеть Анатолии разрушена в результате землетрясения

В мечети находились усыпальницы мусульманских праведников Хабиб-и Неджара и Шемун Сафы 12.02.2023, Sputnik Грузия

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землетрясение в турции 2023

происшествия

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Мечеть Хабиб-и-Неджар с многовековой историей, считающаяся первой мечетью в Анатолии, была разрушена во время землетрясения на юго-востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.По данным из открытых источников, мечеть Хабиб-и Неджар была построена в 638 году, когда в Антакье правили арабы-мусульмане. Признана первой мечетью в Анатолии и Турецкой республике.В северо-восточном углу мечети, на 4 метра ниже земли, находятся усыпальницы Хабиб-и Неджара и Шемун Сафы. Вокруг мечети расположены учебные помещения медресе (религиозная школа).Шестого февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения: в 04:17 по местному времени магнитуда составила 7,7, а в 13:24 – 7,6, сообщило крупнейшее турецкое государственное информационное агентство "Анадолу".Очаг землетрясения зафиксировали в провинции Кахраманмараш. В первом случае это было в 616 километрах от границы Турции с Грузией, а во втором – в 538 километрах.По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли 29 605 человек. Среди погибших обнаружены тела пяти граждан Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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землетрясение в турции 2023, происшествия