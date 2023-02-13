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Экс-глава МВД Грузии: "Нацдвижение" перейдет на активные действия

Экс-глава МВД Грузии: "Нацдвижение" перейдет на активные действия

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) вскоре перейдет на активные действия и добьется определенных... 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T17:26+0400

2023-02-13T17:26+0400

2023-02-13T17:53+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) вскоре перейдет на активные действия и добьется определенных результатов, заявил экс-министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили. Мерабишвили, который стоял у истоков "Нацдвижения", поддерживает нового лидера ЕНД Левана Хабеишвили, избранного 6 февраля. Уже к 9 февраля партия объявила бойкот работе в парламенте и стала проводить акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить своего основателя, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы. При этом экс-глава МВД назвал прошедшие в оппозиционной партии выборы демократичными и отметил, что главной претензией к бывшему руководству были неактивные действия защиты Саакашвили и пассивное отношение к митингам. Что касается нового руководство партии, Мерабишвили доволен тем, что за последнюю неделю в стране уже прошел ряд акций протеста в поддержку Саакашвили. "В последнее время ситуация вокруг общественного мнения на Западе насчет Саакашвили все время улучшается. И мы надеемся, что этот совместный прессинг, и я уверен, что вскоре наша партия будет очень активно действовать в этом направлении, даст хоть какие-то результаты", - заявил Мерабишвили. Экс-глава МВД Грузии также обвинил нынешние власти в отклонении от внешнеполитического курса. По его словам, "Грузия всегда была лидером интеграции в европейские структуры, в НАТО, а сейчас она стала аутсайдером. И пытки Саакашвили еще ухудшают ситуацию в Грузии". "Грузинское правительство приняло 100% пророссийскую политику. Поэтому сейчас, входит ли в интересы грузинского правительства вступление в НАТО, входит ли в интересы Грузии вступление в Евросоюз – это уже под вопросом. Потому что сейчас они больше смотрят на Москву, чем на Запад", - заявил он. По мнению Мерабишили, главное слово должен сказать грузинский народ. "Потому что вот этот прессинг западный параллельно должен идти с внутренним протестом. И чем будет больше внутреннего протеста, тем наши западные друзья будут смелее поступать", - подчеркнул он. В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия является второй по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии. За последнее время рейтинг "Национального движения" снизился до 5%, однако рейтинг остальных оппозиционных партий колеблется на уровне до 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, москва, михаил саакашвили, леван хабеишвили, нато