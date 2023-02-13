https://sputnik-georgia.ru/20230213/flyarystan-svyazhet-kutaisi-s-esche-odnim-gorodom-kazakhstana-274833599.html

FlyArystan свяжет Кутаиси с еще одним городом Казахстана

FlyArystan свяжет Кутаиси с еще одним городом Казахстана

Грузия является интересным, стратегически важным и привлекательным направлением для Казахстана, отметил Каркашадзе 13.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Казахстанская низкобюджетная авиакомпания FlyArystan 4 июня добавит пятое по счету направление в Кутаисский международный аэропорт Грузии - из Алматы, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии. Попасть в крупнейший казахстанский город из Кутаиси можно будет в неделю два раза – по средам и воскресеньям на самолетах типа А320. По его словам, опыт показал, что Грузия является интересным, стратегически важным и привлекательным направлением для Казахстана. Летом авиакомпания будет летать из Казахстана в Кутаиси в неделю 15 раз. На данный момент FlyArystan выполняет прямые рейсы в Кутаиси из Астаны, Атырау, Актау и Шымкент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, кутаиси, казахстан, тбилиси, кутаисский международный аэропорт