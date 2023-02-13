https://sputnik-georgia.ru/20230213/flyarystan-svyazhet-kutaisi-s-esche-odnim-gorodom-kazakhstana-274833599.html
FlyArystan свяжет Кутаиси с еще одним городом Казахстана
FlyArystan свяжет Кутаиси с еще одним городом Казахстана
Грузия является интересным, стратегически важным и привлекательным направлением для Казахстана, отметил Каркашадзе 13.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-13T18:54+0400
2023-02-13T18:54+0400
2023-02-13T18:54+0400
грузия
туризм
новости
кутаиси
казахстан
тбилиси
кутаисский международный аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500269_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2da7b9dd3c129390774278e93a15dacc.jpg
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Казахстанская низкобюджетная авиакомпания FlyArystan 4 июня добавит пятое по счету направление в Кутаисский международный аэропорт Грузии - из Алматы, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии. Попасть в крупнейший казахстанский город из Кутаиси можно будет в неделю два раза – по средам и воскресеньям на самолетах типа А320. По его словам, опыт показал, что Грузия является интересным, стратегически важным и привлекательным направлением для Казахстана. Летом авиакомпания будет летать из Казахстана в Кутаиси в неделю 15 раз. На данный момент FlyArystan выполняет прямые рейсы в Кутаиси из Астаны, Атырау, Актау и Шымкент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кутаиси
казахстан
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500269_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_312d4b36c401c58e29a4b2021e41fbbb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, туризм, новости, кутаиси, казахстан, тбилиси, кутаисский международный аэропорт
грузия, туризм, новости, кутаиси, казахстан, тбилиси, кутаисский международный аэропорт
FlyArystan свяжет Кутаиси с еще одним городом Казахстана
Грузия является интересным, стратегически важным и привлекательным направлением для Казахстана, отметил Каркашадзе
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Казахстанская низкобюджетная авиакомпания FlyArystan 4 июня добавит пятое по счету направление в Кутаисский международный аэропорт Грузии - из Алматы, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.
Попасть в крупнейший казахстанский город из Кутаиси можно будет в неделю два раза – по средам и воскресеньям на самолетах типа А320.
"Тем самым из Кутаиси фактически полностью покрываются казахстанские города. Центральная Азия - новое направление для Кутаисского аэропорта и в целом для края Имерети", - заявил директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.
По его словам, опыт показал, что Грузия является интересным, стратегически важным и привлекательным направлением для Казахстана.
Летом авиакомпания будет летать из Казахстана в Кутаиси в неделю 15 раз.
На данный момент FlyArystan выполняет прямые рейсы в Кутаиси из Астаны, Атырау, Актау и Шымкент.