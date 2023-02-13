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Грузинская фигуристка выиграла международный турнир в Словении

Грузинская фигуристка выиграла международный турнир в Словении

Тринадцатилетняя спортсменка идеально исполнила аксель в три с половиной оборота 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T12:43+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Юная грузинская фигуристка Инга Гургенидзе завоевала золото на международном турнире в Любляне. Тринадцатилетняя спортсменка впервые в истории женского фигурного катания Грузии идеально исполнила аксель в три с половиной оборота. В произвольной программе Инга, наряду с другими обязательными элементами, исполнила семь прыжковых элементов, в том числе три в комбинации. Фигуристка в той же программе исполнила второй аксель в три с половиной оборота и завоевала золотую медаль среди 35 участников, набрав в сумме двух программ 177,82 балла. Инга Гургенидзе готовится к молодежному чемпионату мира, который пройдет с 27 февраля в канадском городе Калгари. Ингу Гургенидзе приняли в сборную Грузии в августе 2022 года. Ранее она выступала за сборную России и жила в Казани. Спортсменка выступала под материнской фамилией Никитина и около года назад решила перейти на отцовскую фамилию, а позже сменить спортивное гражданство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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