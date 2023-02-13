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Грузинский инфекционист рассказал, когда может завершиться пандемия коронавируса
Грузинский инфекционист рассказал, когда может завершиться пандемия коронавируса
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. В феврале-марте этого года ожидается увеличение случаев коронавируса, однако 2023 год может стать последним для пандемии, сообщил... 13.02.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. В феврале-марте этого года ожидается увеличение случаев коронавируса, однако 2023 год может стать последним для пандемии, сообщил меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. При этом Чхаидзе пояснил, что ожидается рост новых случаев, а не госпитализации или летальных исходов. Специалист добавил, что новый штамм коронавируса "кракен" не отличается особой тяжестью, однако быстро распространяется. Именно по этой причине Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока воздерживается объявлять о завершении пандемии. Впервые "кракен" был зафиксирован в октябре прошлого года в США и оказался самым заразным из всех предыдущих вариантов. По мнению Чхаидзе, одним из лучших превентивных средств остается вакцинация, особенно для лиц, входящих в группу риска. Речь идет о третьей и четвертой дозах вакцин. Новый субвариант "омикрона", "кракен" вариант, зафиксирован в 38 странах мира. В январе в Грузии наблюдался небольшой рост новых случаев коронавируса, но не превышал 200-300 в день. В день в Грузии, в среднем, делают 6-7 тысяч тестов на коронавирус.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, новости, грузия, тбилиси, сша, европа, иване чхаидзе, всемирная организация здравоохранения
общество, новости, грузия, тбилиси, сша, европа, иване чхаидзе, всемирная организация здравоохранения
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. В феврале-марте этого года ожидается увеличение случаев коронавируса, однако 2023 год может стать последним для пандемии, сообщил меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
При этом Чхаидзе пояснил, что ожидается рост новых случаев, а не госпитализации или летальных исходов.
Специалист добавил, что новый штамм коронавируса "кракен" не отличается особой тяжестью, однако быстро распространяется. Именно по этой причине Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока воздерживается объявлять о завершении пандемии.
Впервые "кракен" был зафиксирован в октябре прошлого года в США и оказался самым заразным из всех предыдущих вариантов.
"Исходя из заразности этого штамма, у ВОЗ и центров по контролю заболеваний Европы есть ожидание, что за этим вариантом может последовать резкий рост, такой, какой был летом 2022 года. Соответственно, несмотря на то, что этот вариант не отличается тяжестью течения, не повреждает нижние дыхательные пути и летальности меньше, осложнения может вызвать среди риск-групп", - заявил Чхаидзе в пресс-центре "Мтавари".
По мнению Чхаидзе, одним из лучших превентивных средств остается вакцинация, особенно для лиц, входящих в группу риска. Речь идет о третьей и четвертой дозах вакцин.
Новый субвариант "омикрона", "кракен" вариант, зафиксирован в 38 странах мира. В январе в Грузии наблюдался небольшой рост новых случаев коронавируса, но не превышал 200-300 в день. В день в Грузии, в среднем, делают 6-7 тысяч тестов на коронавирус.