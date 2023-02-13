https://sputnik-georgia.ru/20230213/gruzinskiy-infektsionist-rasskazal-kogda-mozhet-zavershitsya-pandemiya-koronavirusa-274828456.html

Грузинский инфекционист рассказал, когда может завершиться пандемия коронавируса

Грузинский инфекционист рассказал, когда может завершиться пандемия коронавируса

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. В феврале-марте этого года ожидается увеличение случаев коронавируса, однако 2023 год может стать последним для пандемии, сообщил... 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. В феврале-марте этого года ожидается увеличение случаев коронавируса, однако 2023 год может стать последним для пандемии, сообщил меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. При этом Чхаидзе пояснил, что ожидается рост новых случаев, а не госпитализации или летальных исходов. Специалист добавил, что новый штамм коронавируса "кракен" не отличается особой тяжестью, однако быстро распространяется. Именно по этой причине Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока воздерживается объявлять о завершении пандемии. Впервые "кракен" был зафиксирован в октябре прошлого года в США и оказался самым заразным из всех предыдущих вариантов. По мнению Чхаидзе, одним из лучших превентивных средств остается вакцинация, особенно для лиц, входящих в группу риска. Речь идет о третьей и четвертой дозах вакцин. Новый субвариант "омикрона", "кракен" вариант, зафиксирован в 38 странах мира. В январе в Грузии наблюдался небольшой рост новых случаев коронавируса, но не превышал 200-300 в день. В день в Грузии, в среднем, делают 6-7 тысяч тестов на коронавирус.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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