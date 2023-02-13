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Грузия наторговала почти на 1,5 млрд долларов в январе 2023 года – детали
Грузия наторговала почти на 1,5 млрд долларов в январе 2023 года – детали
Отрицательный торговый баланс в первый месяц 2023 года составил более 37% 13.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-13T15:10+0400
2023-02-13T15:10+0400
2023-02-13T15:10+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2023 года составил почти 1,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), что на 29,1% больше соответствующего показателя прошлого года, согласно данным на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".Экспорт за отчетный период составил 459 миллионов долларов, то есть на 38,5% больше по сравнению с январем 2022 года. На импорт пришлось более 1 миллиарда долларов (+25,2%). Отрицательный торговый баланс Грузии в январе 2023 года составил 543,9 миллиона долларов, что составляет 37,2% от всего внешнеторгового оборота Грузии, согласно данным на сайте "Сакстат".По сравнению с январем 2020 года внешнеторговый оборот Грузии вырос более чем на 60%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сакстат, торговля
экономика, грузия, новости, сакстат, торговля
Грузия наторговала почти на 1,5 млрд долларов в январе 2023 года – детали
Отрицательный торговый баланс в первый месяц 2023 года составил более 37%
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2023 года составил почти 1,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), что на 29,1% больше соответствующего показателя прошлого года, согласно данным на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Экспорт за отчетный период составил 459 миллионов долларов, то есть на 38,5% больше по сравнению с январем 2022 года. На импорт пришлось более 1 миллиарда долларов (+25,2%).
Внешнеторговый оборот Грузии за январь 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
459
38,5
Импорт
1 002,9
25,2
Всего
1 461,8
29,1
Отрицательный торговый баланс Грузии в январе 2023 года составил 543,9 миллиона долларов, что составляет 37,2% от всего внешнеторгового оборота Грузии, согласно данным на сайте
"Сакстат".
По сравнению с январем 2020 года внешнеторговый оборот Грузии вырос более чем на 60%.
Внешнеторговый оборот Грузии
Период
Объем, млн долларов
Январь 2020 года
913,3
Январь 2021 года
786,2
Январь 2022 года
1 132,4
Январь 2023 года
1 461,8