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Грузия наторговала почти на 1,5 млрд долларов в январе 2023 года – детали

Грузия наторговала почти на 1,5 млрд долларов в январе 2023 года – детали

Отрицательный торговый баланс в первый месяц 2023 года составил более 37% 13.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2023 года составил почти 1,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), что на 29,1% больше соответствующего показателя прошлого года, согласно данным на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".Экспорт за отчетный период составил 459 миллионов долларов, то есть на 38,5% больше по сравнению с январем 2022 года. На импорт пришлось более 1 миллиарда долларов (+25,2%). Отрицательный торговый баланс Грузии в январе 2023 года составил 543,9 миллиона долларов, что составляет 37,2% от всего внешнеторгового оборота Грузии, согласно данным на сайте "Сакстат".По сравнению с январем 2020 года внешнеторговый оборот Грузии вырос более чем на 60%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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