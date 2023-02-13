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Грузия в топ-5 направлений для путешествий среди азербайджанцев
Грузия в топ-5 направлений для путешествий среди азербайджанцев
В 2022 году более 1,4 миллиона азербайджанцев посетили зарубежные страны, из них 8,6% выбрали Грузию 13.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-13T14:14+0400
2023-02-13T14:14+0400
2023-02-13T14:14+0400
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В инфографике Sputnik Азербайджан, основанной на данных Государственного комитета статистики, вы узнаете, куда путешествовали граждане страны в 2022 году. Примечательно, что из общего числа путешественников 64,2% - мужчины, а 35,8% - женщины.На сегодняшний день для пересечения грузино-азербайджанской границы действуют шесть контрольно-пропускных пунктов, один из них железнодорожный. Сухопутная граница между Грузией и Азербайджаном закрыта с 14 марта 2020 года. Причина – режим карантина из-за ковида. В настоящее время Грузию и Азербайджан связывает только авиасообщение.Ранее в министерстве иностранных дел Грузии заявили, что вместе с посольством в Азербайджане работают над вопросом восстановления свободного передвижения граждан через сухопутную границу. Для этого были проведены несколько встреч.При этом МИД Грузии отмечает, что в особых случаях границы для граждан Грузии открыты. А с 19 марта 2021 года граждане Грузии вновь получили возможность посещать Азербайджан воздушным путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, азербайджан, инфографика
грузия, туризм, новости, азербайджан, инфографика
Грузия в топ-5 направлений для путешествий среди азербайджанцев
В 2022 году более 1,4 миллиона азербайджанцев посетили зарубежные страны, из них 8,6% выбрали Грузию
В инфографике Sputnik Азербайджан
, основанной на данных Государственного комитета статистики, вы узнаете, куда путешествовали граждане страны в 2022 году. Примечательно, что из общего числа путешественников 64,2% - мужчины, а 35,8% - женщины.
На сегодняшний день для пересечения грузино-азербайджанской границы действуют шесть контрольно-пропускных пунктов, один из них железнодорожный. Сухопутная граница между Грузией и Азербайджаном закрыта с 14 марта 2020 года. Причина – режим карантина из-за ковида. В настоящее время Грузию и Азербайджан связывает только авиасообщение.
Ранее в министерстве иностранных дел Грузии заявили, что вместе с посольством в Азербайджане работают над вопросом восстановления свободного передвижения граждан через сухопутную границу. Для этого были проведены несколько встреч.
При этом МИД Грузии отмечает, что в особых случаях границы для граждан Грузии открыты. А с 19 марта 2021 года граждане Грузии вновь получили возможность посещать Азербайджан воздушным путем.