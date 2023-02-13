https://sputnik-georgia.ru/20230213/gruziya-v-top-5-napravleniy-dlya-puteshestviy-sredi-azerbaydzhantsev-274758020.html

Грузия в топ-5 направлений для путешествий среди азербайджанцев

Грузия в топ-5 направлений для путешествий среди азербайджанцев

В 2022 году более 1,4 миллиона азербайджанцев посетили зарубежные страны, из них 8,6% выбрали Грузию 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T14:14+0400

2023-02-13T14:14+0400

2023-02-13T14:14+0400

грузия

туризм

новости

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/04/268183366_177:0:1244:600_1920x0_80_0_0_0dfd85823efa6c6286fa58fd75cff8df.png

В инфографике Sputnik Азербайджан, основанной на данных Государственного комитета статистики, вы узнаете, куда путешествовали граждане страны в 2022 году. Примечательно, что из общего числа путешественников 64,2% - мужчины, а 35,8% - женщины.На сегодняшний день для пересечения грузино-азербайджанской границы действуют шесть контрольно-пропускных пунктов, один из них железнодорожный. Сухопутная граница между Грузией и Азербайджаном закрыта с 14 марта 2020 года. Причина – режим карантина из-за ковида. В настоящее время Грузию и Азербайджан связывает только авиасообщение.Ранее в министерстве иностранных дел Грузии заявили, что вместе с посольством в Азербайджане работают над вопросом восстановления свободного передвижения граждан через сухопутную границу. Для этого были проведены несколько встреч.При этом МИД Грузии отмечает, что в особых случаях границы для граждан Грузии открыты. А с 19 марта 2021 года граждане Грузии вновь получили возможность посещать Азербайджан воздушным путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, новости, азербайджан, инфографика