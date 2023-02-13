https://sputnik-georgia.ru/20230213/gruziyu-zhdet-zemletryasenie-natsionalnyy-tsentr-seysmicheskogo-monitoringa-sdelal-zayavlenie-274815147.html

Грузию ждет землетрясение? Национальный центр сейсмического мониторинга сделал заявление

Грузию ждет землетрясение? Национальный центр сейсмического мониторинга сделал заявление

Грузинские специалисты опровергли слухи о надвигающемся землетрясении 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T13:05+0400

2023-02-13T13:05+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Национальный центр сейсмического мониторинга сделал официальное заявление и назвал ложью информацию о том, что Грузию ждет землетрясение после событий в Турции. В Грузии в воскресенье произошло три землетрясения: два утром на западе страны в Гурии и одно во второй половине дня на юге в Самцхе-Джавахети. Еще одно землетрясение магнитудой 4,3 произошло близ курорта Бахмаро в субботу. Тема землетрясения стала особо актуальной в грузинском сегменте соцсети после трагических событий в Турции и Сирии. Грузинские сейсмологи привели в пример США, Канаду и Японию, ответив, что при сейсмоустойчивых домах в землетрясении нет ничего опасного. "К сожалению, в нашей соседней и дружеской стране из-за сложных геологических условий региона часто происходят сильные землетрясения, которые вызывают большой ущерб и жертвы. Среди них землетрясение в Измире (1999 года), землетрясение 2011 года в городе Ван и землетрясение 1939 года в Эрзинджане", – подчеркнуто в заявлении.В заявлении отмечено, что Кавказ также является частью комплексной тектоники и, конечно, в Грузии происходили, происходят и будут происходить землетрясения. Как отмечают грузинские сейсмологи, землетрясение, произошедшее в Турции, не может вызвать подземные толчки в Грузии. "Грузия – сейсмически активная страна. У нас каждый день происходят десятки землетрясений, поэтому еще раз поясним обществу, что, к сожалению, краткосрочного прогноза землетрясения не существуют. Просим не верить и не распространять ложную информацию, которая вызывает страх и панику", – подчеркнуто в заявлении. Шестого февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения: в 04:17 по местному времени магнитуда составила 7,7, а в 13:24 – 7,6, сообщило крупнейшее турецкое государственное информационное агентство "Анадолу". Землетрясение в Турции вошло в десятку крупнейших с эпицентром на суше>>Очаг землетрясения зафиксировали в провинции Кахраманмараш. В первом случае это было в 616 километрах от границы Турции с Грузией, а во втором – в 538 километрах. По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли 29 605 человек, пострадали более 80 тысяч. Среди погибших обнаружены тела пяти граждан Грузии. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. В феврале 2022 года в Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение – магнитудой 6,2. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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