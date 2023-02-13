https://sputnik-georgia.ru/20230213/kak-prazdnuyut-sretenie-gospodne-2023-traditsii-i-obychai-prazdnika-274834134.html

Как празднуют Сретение Господне 2023: традиции и обычаи праздника

Как празднуют Сретение Господне 2023: традиции и обычаи праздника

Сретение Господне один из главных церковных праздников, который православные празднуют 15 февраля 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T19:19+0400

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справки

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Как празднуют Сретение Господне - о традициях и обычаях праздника, читайте в Sputnik Грузия. Сретение Господне В праздник вспоминают важное событие из земной жизни Спасителя - он установлен в память о встрече, произошедшей на 40-й день после Рождества Христова, которая описана в Евангелии от Луки. Женщина, родившая мальчика, по ветхозаветному закону, не имела права посещать храм в течение 40 дней. Через 40 дней мать приходила с младенцем в храм, чтобы принести Господу очистительную и благодарственную жертву. Богоматерь в очищении не нуждалась, но смиренно подчинилась закону. Когда Дева Мария пришла с Богомладенцем в храм, их встретил древний старец - Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. По преданию, Симеон был одним из книжников, которые перевели Библию с еврейского на греческий. Когда праведник много лет назад переводил книгу пророка Исаи, он усомнился, что дева может родить Мессию, и хотел исправить слово "Дева" на "Жена", но ангел, явившись в это время запретил менять слово и предсказал, что Симеон не умрет, пока в истинности пророчества не убедится лично. Предсказание сбылось - он взял на руки дитя, рожденное от Девы, и теперь мог спокойно умереть. Симеону на момент встречи исполнилось примерно 300 лет. Так произошла встреча или сретение древнего мира и христианства, Ветхого и Нового Завета. Традиции и обычаи На Сретение Господне по церковной традиции во всех православных церквях проводят праздничные службы, а в некоторых и крестный ход. В праздник в храмах по традиции освящают свечи, которые прихожане забирают домой и зажигают только во время чтения молитв. Эту традицию православные переняли от католиков в 1646-м. Люди верят, что свечи, освященные на Сретение Господне, защищают дом от пожара и молнии. На Сретение Господне, по обычаю, в селах проводили народные гулянья - в праздник по традиции пекли блины. Однако лакомиться блинами начинали только после появления первой звезды. После праздника крестьяне, по обычаю, возвращались к многочисленным "весенним" работам - готовили семена к посеву, выгоняли скотину из хлева в загон, белили плодовые деревья и так далее. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки