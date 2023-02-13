https://sputnik-georgia.ru/20230213/kvaratskheliya-zabil-za-napoli-v-svoy-den-rozhdeniya-274809563.html

Кварацхелия забил за "Наполи" в свой день рождения

Кварацхелия забил за "Наполи" в свой день рождения

Грузинский полузащитник, которому исполнилось 22 года, провел на поле 83 минуты 13.02.2023, Sputnik Грузия

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хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Полузащитник итальянского ФК "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия в свой день рождения забил гол аутсайдеру серии А "Кремонезе" в матче 22 тура. Полузащитник, которому исполнилось 22 года, провел на поле 83 минуты. Аутсайдер серии А оказал "Наполи" сопротивление, но на 22 минуте Кварацхелия вывел неаполитанцев вперед. Через несколько минут у Хвичи был еще один шанс забить, но его удар головой с близкого расстояния прошел мимо цели. В конце тайма Кварацхелия упал в штрафной площади и потребовал пенальти, но арбитр продолжил игру, и на перерыв "Наполи" ушел с минимальным преимуществом – 1:0. Игроки "Кремонезе" попытались сравнять счет во втором тайме, но получили гол в свои ворота. На 66 минуте отличился Виктор Осимхен. Этот гол стал 17-м для нападающего "Наполи". На 79 минуте Элиф Эльмас забил третий мяч – 3:0. После 22 туров "Наполи" занимает первое место с 59 очками и на 16 очков опережает "Интер", который в этом туре сыграет с "Сампдорией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия