https://sputnik-georgia.ru/20230213/minkult-gruzii-trebuet-ot-prezidenta-vernut-pyat-kartin-dadiani-274824556.html

Минкульт Грузии требует от президента вернуть пять картин Дадиани

Минкульт Грузии требует от президента вернуть пять картин Дадиани

Специалисты заявили, что реставрация необходима трем работам из пяти 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T15:49+0400

2023-02-13T15:49+0400

2023-02-13T15:49+0400

грузия

новости

культура

свимон дадиани

дворец искусства

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Представители генеральной инспекции министерства культуры Грузии вошли во дворец президента страны с требованием вернуть пять работ грузинского художника Свимона Дадиани, которые были переданы Дворцом искусств на время. Речь идет об акте приема и сдачи, который был заключен с 30 ноября 2020 года по 30 ноября 2022 года. Однако администрация президента не вернула работы в сроки, а реставраторы говорят о повреждениях картин, передает телеканал "Рустави 2".В конце января специалисты заявили, что реставрация необходима трем работам из пяти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, свимон дадиани, дворец искусства