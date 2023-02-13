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Минкульт Грузии требует от президента вернуть пять картин Дадиани
Минкульт Грузии требует от президента вернуть пять картин Дадиани
Специалисты заявили, что реставрация необходима трем работам из пяти 13.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-13T15:49+0400
2023-02-13T15:49+0400
2023-02-13T15:49+0400
грузия
новости
культура
свимон дадиани
дворец искусства
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Представители генеральной инспекции министерства культуры Грузии вошли во дворец президента страны с требованием вернуть пять работ грузинского художника Свимона Дадиани, которые были переданы Дворцом искусств на время. Речь идет об акте приема и сдачи, который был заключен с 30 ноября 2020 года по 30 ноября 2022 года. Однако администрация президента не вернула работы в сроки, а реставраторы говорят о повреждениях картин, передает телеканал "Рустави 2".В конце января специалисты заявили, что реставрация необходима трем работам из пяти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, свимон дадиани, дворец искусства
грузия, новости, культура, свимон дадиани, дворец искусства
Минкульт Грузии требует от президента вернуть пять картин Дадиани
Специалисты заявили, что реставрация необходима трем работам из пяти
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Представители генеральной инспекции министерства культуры Грузии вошли во дворец президента страны с требованием вернуть пять работ грузинского художника Свимона Дадиани, которые были переданы Дворцом искусств на время.
Речь идет об акте приема и сдачи, который был заключен с 30 ноября 2020 года по 30 ноября 2022 года. Однако администрация президента не вернула работы в сроки, а реставраторы говорят о повреждениях картин, передает телеканал "Рустави 2
".
"У одной работы очень незначительное повреждение, но мы должны взять все работы, чтобы сфотографировать и восстановить. Потом уже решится, вернуться работы во дворец президента или нет", – сказала представитель Фонда изобразительного искусства Эло Чичинадзе журналистам.
В конце января специалисты заявили, что реставрация необходима трем работам из пяти.