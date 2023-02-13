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Непогода в Грузии: водителей призвали соблюдать спецрежимы на дорогах
Непогода в Грузии: водителей призвали соблюдать спецрежимы на дорогах
Специальные службы в постоянном режиме очищают дороги и посыпают их солью 13.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-13T19:39+0400
2023-02-13T19:39+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии распространил заявление, в котором призвал водителей страны следовать режимам, установленным на дорогах в связи со сложными метеорологическими условиями. Специальные службы в постоянном режиме очищают дороги и посыпают их солью. По всем направлениям на дорогах мобилизована снегоуборочная техника. В настоящее время на дорогах в Грузии действуют следующие ограничения:Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться на исправном автомобиле и с шинами, соответствующими зимнему периоду.Грузинские синоптики предупредили жителей страны о распространении холодных и влажных масс, связанных со скандинавским циклоном. По прогнозам синоптиков, с 12 по 18 февраля на море ожидается 5-балльный шторм. В горах же ожидается сильный снегопад, метель, туман, на дорогах - гололедица. Сохранится опасность схода лавин.С 14-16 февраля в Западной Грузии в низинах ожидается понижение температуры до -5...-3 градусов, что может нанести ущерб цитрусовым культурам, особенно лимонам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, кутаиси, цхалтубо, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
грузия, новости, погода, кутаиси, цхалтубо, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
Непогода в Грузии: водителей призвали соблюдать спецрежимы на дорогах
Специальные службы в постоянном режиме очищают дороги и посыпают их солью
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии распространил заявление, в котором призвал водителей страны следовать режимам, установленным на дорогах в связи со сложными метеорологическими условиями.
Специальные службы в постоянном режиме очищают дороги и посыпают их солью. По всем направлениям на дорогах мобилизована снегоуборочная техника.
В настоящее время на дорогах в Грузии действуют следующие ограничения:
Для автотранспорта с прицепом и полуприцепом движение запрещено на следующих участках: 132-200 км (узел Сурами-Аргвета) автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, на автомобильной дороге Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестапони, на 93-107 км (Гудаури-Коби) дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, на 99-125 км участка (Чвелиери-Меле) дороги Кутаиси (поворот Цхалтубо) - Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили, на 30-186 км (Джвари-Ушгули) Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили, на 39-62 км участка дороги Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала) и на дороге Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали.
Движение всех видов автотранспорта запрещено на 53-66 км участка (Корша-Бисо) автомобильной дороги Жинвали-Барисахо-Шатили и на 125-151 км участка (Меле-Ласдили) дороги Кутаиси (поворот Цхалтубо) – Цхалтубо – Цагери – Лентехи – Ласдили.
Движение легкового автотранспорта разрешено с помощью использования противоскользящих цепей на 25-53 км участка дороги Жинвали-Барисахо-Шатили (Магароскари-Корша) и на 70-186 км участка (Хаиши-Ушгули) дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили.
Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться на исправном автомобиле и с шинами, соответствующими зимнему периоду.
Грузинские синоптики предупредили жителей страны о распространении холодных и влажных масс, связанных со скандинавским циклоном.
По прогнозам синоптиков, с 12 по 18 февраля на море ожидается 5-балльный шторм. В горах же ожидается сильный снегопад, метель, туман, на дорогах - гололедица. Сохранится опасность схода лавин.
С 14-16 февраля в Западной Грузии в низинах ожидается понижение температуры до -5...-3 градусов, что может нанести ущерб цитрусовым культурам, особенно лимонам.