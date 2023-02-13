https://sputnik-georgia.ru/20230213/nepogoda-v-gruzii-voditeley-prizvali-soblyudat-spetsrezhimy-na-dorogakh--274834825.html

Непогода в Грузии: водителей призвали соблюдать спецрежимы на дорогах

Непогода в Грузии: водителей призвали соблюдать спецрежимы на дорогах

Специальные службы в постоянном режиме очищают дороги и посыпают их солью 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T19:39+0400

2023-02-13T19:39+0400

2023-02-13T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии распространил заявление, в котором призвал водителей страны следовать режимам, установленным на дорогах в связи со сложными метеорологическими условиями. Специальные службы в постоянном режиме очищают дороги и посыпают их солью. По всем направлениям на дорогах мобилизована снегоуборочная техника. В настоящее время на дорогах в Грузии действуют следующие ограничения:Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться на исправном автомобиле и с шинами, соответствующими зимнему периоду.Грузинские синоптики предупредили жителей страны о распространении холодных и влажных масс, связанных со скандинавским циклоном. По прогнозам синоптиков, с 12 по 18 февраля на море ожидается 5-балльный шторм. В горах же ожидается сильный снегопад, метель, туман, на дорогах - гололедица. Сохранится опасность схода лавин.С 14-16 февраля в Западной Грузии в низинах ожидается понижение температуры до -5...-3 градусов, что может нанести ущерб цитрусовым культурам, особенно лимонам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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