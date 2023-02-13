https://sputnik-georgia.ru/20230213/opasna-dazhe-odna-protsedura-gruzinskiy-dermatolog-o-negativnom-vliyanii-shellaka-274817533.html

"Опасна даже одна процедура"– грузинский дерматолог о негативном влиянии шеллака

"Опасна даже одна процедура"– грузинский дерматолог о негативном влиянии шеллака

Аппараты для шеллака имеют UV-свечение типа А, которое в девять раз превышает ультрафиолетовое свечение солнца 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T16:09+0400

2023-02-13T16:09+0400

2023-02-13T16:09+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Шеллак – одна из самых популярных процедур по уходу за ногтями в Грузии, которая, по мнению специалистов, опасна для здоровья и даже для жизни. Популярность шеллака обусловлена тем, что он долго остается на поверхности, быстро высыхает и отличается особой красотой. Шеллак делают из синтетического материала, который полимеризуют с помощью специальных ламп. По словам дермато-венеролога Зазы Телия, ультрафиолетовое свечение вызывает разные тяжелые заболевания, создает угрозу внутренним органам человека. Телия пояснил, что аппараты для шеллака имеют UV-свечение типа А, которое в девять раз превышает ультрафиолетовое свечение Солнца. Эти лучи типа А проникают до органов и повреждают их. По словам специалиста, даже если человек делает шеллак раз в год, то все равно это опасно для его организма. Телия добавил, что еще одной проблемой считается повреждение ногтей. "Гель-лак в любом случае повреждает ногти. Просто у одного человека они повредятся после первого шеллака, а у другого, условно говоря, после 20 процедуры. Конечно, значение имеет частота потребления, также резистентность ногтей, так называемая устойчивость, но повреждает в любом случае", – подчеркнул Телия. Медик подчеркнул, что лечить поврежденные ногти очень сложно. По словам Телия, не имеет значения, каким будет свечение – естественным (с помощью солнца) или неестественным (с помощью специального аппарата). Даже один прием загара, в том числе и под лучами Солнца, может повредить ДНК человека и повысить риск возникновения рака. "Есть несколько типов лучей, и самыми опасными из них являются ультрафиолетовые лучи типа А", – отметил Телия, добавив, что он может повредить сердце, легкие, печень, поджелудочную железу и селезенку. К особенной группе риска относятся те люди, у которых в анамнезе есть генетическая предрасположенность к раковым заболеваниям. По словам Телия, в некоторых развитых странах использование солярия запрещено. "Представьте себе, когда солнце находится в своем пиковом периоде – это 13:00-14:00 дня. Чтобы сравнить: лучи солярия в девять раз превышают излучения ультрафиолетовых лучей солнца пикового периода", – подчеркнул Телия. Телия отметил, что в случае, если человек не может отказаться от шеллака, то он советует нанести на руки защитный крем или же надеть перчатка темного цвета, которые практически не пропускают ультрафиолетовые лучи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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