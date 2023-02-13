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Песков назвал причину отказа Украины от переговоров
Песков назвал причину отказа Украины от переговоров
Ранее пресс-секретарь МИД Беларуси заявил, что заключению перемирия между Украиной и Россией помешал Запад 13.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-13T14:49+0400
2023-02-13T14:49+0400
2023-02-13T14:52+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Делегация Украины внезапно, "по команде сверху" покинула стол переговоров с Россией, несмотря на то, что уже был согласовано и даже парафирован документ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Так он по просьбе журналистов прокомментировал слова пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, который со ссылкой на высокопоставленные источники заявил, что заключению перемирия между Украиной и Россией весной 2022 года помешал Запад.По его словам, российская сторона говорит об этом уже шесть-семь месяцев. "И президент Путин об этом говорил, и на самых различных уровнях", – отметил Песков.Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, политика, новости, украина, беларусь, дмитрий песков, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, политика, новости, украина, беларусь, дмитрий песков, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022
Песков назвал причину отказа Украины от переговоров
14:49 13.02.2023 (обновлено: 14:52 13.02.2023)
Ранее пресс-секретарь МИД Беларуси заявил, что заключению перемирия между Украиной и Россией помешал Запад
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Делегация Украины внезапно, "по команде сверху" покинула стол переговоров с Россией, несмотря на то, что уже был согласовано и даже парафирован документ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Так он по просьбе журналистов прокомментировал слова пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, который со ссылкой на высокопоставленные источники заявил, что заключению перемирия между Украиной и Россией весной 2022 года помешал Запад.
"Речь идет именно о том самом документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров, и который был парафирован даже. И потом внезапно, как по команде сверху, – читай, действительно по команде сверху – украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи", – сказал Песков.
По его словам, российская сторона говорит об этом уже шесть-семь месяцев.
"И президент Путин об этом говорил, и на самых различных уровнях", – отметил Песков.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.