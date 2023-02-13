https://sputnik-georgia.ru/20230213/peskov-nazval-prichinu-otkaza-ukrainy-ot-peregovorov-274819891.html

Песков назвал причину отказа Украины от переговоров

Песков назвал причину отказа Украины от переговоров

Ранее пресс-секретарь МИД Беларуси заявил, что заключению перемирия между Украиной и Россией помешал Запад 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T14:49+0400

2023-02-13T14:49+0400

2023-02-13T14:52+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Делегация Украины внезапно, "по команде сверху" покинула стол переговоров с Россией, несмотря на то, что уже был согласовано и даже парафирован документ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Так он по просьбе журналистов прокомментировал слова пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, который со ссылкой на высокопоставленные источники заявил, что заключению перемирия между Украиной и Россией весной 2022 года помешал Запад.По его словам, российская сторона говорит об этом уже шесть-семь месяцев. "И президент Путин об этом говорил, и на самых различных уровнях", – отметил Песков.Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, политика, новости, украина, беларусь, дмитрий песков, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022