https://sputnik-georgia.ru/20230213/primety-na-trifonov-den-2023-chto-nelzya-delat-v-narodnyy-prazdnik-274818617.html

Приметы на Трифонов день 2023: что нельзя делать в народный праздник

Приметы на Трифонов день 2023: что нельзя делать в народный праздник

Православная церковь 14 февраля поминает великомученика Трифона, пострадавшего за христианскую веру в III веке 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T15:55+0400

2023-02-13T15:55+0400

2023-02-13T15:55+0400

справки

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В народе праздник называют Трифонов день, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Трифонов день, а также о приметах народного праздника, читайте в Sputnik Грузия. Житие великомученика Родился будущий святой во Фригии (одна из областей Малой Азии). С юных лет Трифон обладал даром исцелять различные болезни и изгонять бесов. Силой молитвы великомученик спас от голода жителей родного села, а также изгнал вредных насекомых, опустошавших поля, поэтому народный праздник называют еще и Трифон-мышегон. Трифон помогал людям безвозмездно и многих обращал в христианскую веру. За это великомученика подвергли жестоким пыткам, а затем казнили в Никее. Перед казнью святой испросил у Господа особую благодать для тех, кто будет молитвенно призывать его имя на помощь. Что нельзя делать По народным приметам нельзя брать в руки острые и режущие предметы – можно обрезать свое здоровье. Нельзя зажигать в народный праздник свечи за упокой, чтобы не привлечь в дом горе. Переступать в Трифонов день через веник нельзя – это плохая примета, привлекающая финансовые проблемы. Нельзя 14 февраля мыться – можно смыть с водой здоровье. Нельзя в Трифонов день обманывать, чтобы не быть самому обманутым. Также нельзя 14 февраля ссориться и ругаться – это плохая примета, привлекающая неприятности и разочарования. По народным приметам нельзя в народный праздник оставаться наедине, чтобы не провести весь год в одиночестве. Народные приметы К счастью разбить в Трифонов день случайно зеркало, а забыть что-то – это примета, обещающая хорошую новость. Плохая примета – споткнуться 14 февраля. Любовь будет безответной, а к большой ссоре в этот день приведет опоздание на свидание. Встретить на улице в Трифонов день первой женщину с ребенком – хорошая примета, в семье появится ребенок, а если к вам подбежит собака – значит в жизни появится вторая половинка. По приметам поклонников будет столько, сколько птиц на утреннем небе, а увидеть парочку птичек на ветке – значит до конца года встретишь свою любовь. Народный праздник также называют Трифон-перезимник, поэтому судили по этому дню и о предстоящей погоде. Например, позднюю и холодную весну предвещает мороз в Трифонов день, а если с утра в этот день идет снег – значит весна будет дождливой. По приметам зама будет долгой, а весна – поздней, если в народный праздник много звезд покажется на небе, а если в Трифонов день дует ветер – значит урожай ожидается богатый. Материал подготовлен на основе открытых источников

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