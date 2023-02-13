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Размер ущерба от пожара в Батуми оценивается в десятки тысяч - СМИ

Размер ущерба от пожара в Батуми оценивается в десятки тысяч - СМИ

Сгорели два торговых объекта, в том числе магазин аккумуляторов 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T22:29+0400

2023-02-13T22:29+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Владелец одного из магазинов в Батуми, сгоревших в результате пожара в понедельник вечером, оценил ущерб почти в 100 тысяч лари, сообщает телеканал "Рустави 2".Пожарным уже удалось локализовать огонь. Сгорели два торговых объекта - магазин аккумуляторов и продуктовый магазин - на территории т. н. "Рынка Хопа". Ранее СМИ сообщили, что горит магазин около рынка. Очевидцы заявили, что на месте пожара были слышны взрывы.В результате происшествия никто не пострадал.На месте мобилизованы пожарные-спасатели и полиция. Там же уже побывал мэр Батуми Арчил Чиковани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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