https://sputnik-georgia.ru/20230213/shermadini-pomog-tenerife-vyigrat-mezhkontinentalnyy-kubok-274816279.html

Шермадини помог "Тенерифе" выиграть Межконтинентальный кубок

Шермадини помог "Тенерифе" выиграть Межконтинентальный кубок

"Тенерифе" завоевал почетную награду во второй раз за последние четыре года 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T13:29+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Клуб центрового баскетбольной сборной Грузии Георгия Шермадини "Тенерифе" обыграл бразильский "Сан-Паулу" в финале Межконтинентального кубка. Встреча завершилась со счетом 89:68. Шермадини начал матч в стартовой пятерке, отыграл 20 минут, набрал 12 очков и сделал шесть подборов. Он реализовал пять из шести двухочковых и два из трех штрафных бросков. "Тенерифе" завоевал почетную награду во второй раз за последние четыре года. Как пообещал болельщикам 33-летний Шермадини, еще пять лет он не собирается прекращать карьеру. Межконтинентальный кубок ФИБА – международный клубный баскетбольный турнир между сильнейшими мужскими клубами разных континентов. Проводился с 1966 по 1996 годы, в 2013 году было принято решение о возрождении турнира. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, георгий шермадини, фиба