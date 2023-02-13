https://sputnik-georgia.ru/20230213/shermadini-pomog-tenerife-vyigrat-mezhkontinentalnyy-kubok-274816279.html
Шермадини помог "Тенерифе" выиграть Межконтинентальный кубок
Шермадини помог "Тенерифе" выиграть Межконтинентальный кубок
"Тенерифе" завоевал почетную награду во второй раз за последние четыре года 13.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-13T13:29+0400
2023-02-13T13:29+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Клуб центрового баскетбольной сборной Грузии Георгия Шермадини "Тенерифе" обыграл бразильский "Сан-Паулу" в финале Межконтинентального кубка. Встреча завершилась со счетом 89:68. Шермадини начал матч в стартовой пятерке, отыграл 20 минут, набрал 12 очков и сделал шесть подборов. Он реализовал пять из шести двухочковых и два из трех штрафных бросков. "Тенерифе" завоевал почетную награду во второй раз за последние четыре года. Как пообещал болельщикам 33-летний Шермадини, еще пять лет он не собирается прекращать карьеру. Межконтинентальный кубок ФИБА – международный клубный баскетбольный турнир между сильнейшими мужскими клубами разных континентов. Проводился с 1966 по 1996 годы, в 2013 году было принято решение о возрождении турнира. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, георгий шермадини, фиба
Шермадини помог "Тенерифе" выиграть Межконтинентальный кубок
13:29 13.02.2023 (обновлено: 13:30 13.02.2023)
"Тенерифе" завоевал почетную награду во второй раз за последние четыре года
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Клуб центрового баскетбольной сборной Грузии Георгия Шермадини "Тенерифе" обыграл бразильский "Сан-Паулу" в финале Межконтинентального кубка.
Встреча завершилась со счетом 89:68. Шермадини начал матч в стартовой пятерке, отыграл 20 минут, набрал 12 очков и сделал шесть подборов. Он реализовал пять из шести двухочковых и два из трех штрафных бросков.
"Тенерифе" завоевал почетную награду во второй раз за последние четыре года.
Как пообещал болельщикам 33-летний Шермадини, еще пять лет он не собирается прекращать карьеру.
Межконтинентальный кубок ФИБА – международный клубный баскетбольный турнир между сильнейшими мужскими клубами разных континентов. Проводился с 1966 по 1996 годы, в 2013 году было принято решение о возрождении турнира.