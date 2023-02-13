https://sputnik-georgia.ru/20230213/situatsiya-na-dorogakh-gruzii--gde-deystvuyut-ogranicheniya-274814030.html

Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения?

Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения?

Непогода создала определенные проблемы для автомобилистов в Грузии 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T11:55+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии ввел ограничения на определенных участках дорог из-за сложных метеорологических условий.Согласно информации департамента, из-за интенсивного снегопада на 39-62 км участка (перевал Накерала) дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури и дороге Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида автотранспорта движение свободное. Из-за обильного снегопада и низкой температуры на 1-52 км участка (Гоми-Сачхере) дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестапони запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. Из-за гололеда и интенсивного снегопада ограничения были введены и на 132-163 км участка (узел Сурами-Сакасриа) дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Здесь было запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Однако благодаря проведенным очистительным работам движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на данном участке дороги восстановлено. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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