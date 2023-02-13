https://sputnik-georgia.ru/20230213/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-13-do-19-fevralya-274809160.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 13 до 19 февраля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 13 до 19 февраля

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает погода с осадками 13.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют облачную погоду и местами слабый мокрый снег. В понедельник, 13 февраля, в столице ожидается облачная погода, местами слабый мокрый снег. Минимальная температура воздуха ночью составит минус два градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 3 градусов тепла. Скорость ветра 10-25 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:31. Во вторник, 14 февраля, в Тбилиси ожидается местами облачная, местами ясная погода. Восход солнца будет в 07:58. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 2 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 4 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:32. В среду, 15 февраля, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:57. Минимальная температура воздуха ночью составит минус три градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 5 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:33. В четверг, 16 февраля, погода в столице Грузии ожидается преимущественно облачная. Восход солнца будет в 07:55. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке минус одного градуса, а днем поднимется максимум до 3 градусов тепла. Скорость ветра 10-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:34. В пятницу, 17 февраля, в Тбилиси будет частично облачная погода. Восход солнца будет в 07:54. Минимальная температура воздуха ночью составит минус два градуса, а днем прогреется максимум до трех градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:36. В субботу, 18 февраля, в столице Грузии будет частично облачная погода и местами преимущественно ясная. Восход солнца будет в 07:53. Минимальная температура воздуха ночью составит ноль градусов, днем воздух прогреется до 6 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:37. В воскресенье, 19 февраля, в столице Грузии будет преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:51. Минимальная температура воздуха ночью составит минус один градус, а днем поднимется максимум до 9 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:38.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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