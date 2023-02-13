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В Батуми горит территория около рынка "Хопа"
В Батуми горит территория около рынка "Хопа"
Очевидцы утверждают, что на месте пожара были слышны взрывы 13.02.2023, Sputnik Грузия
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происшествия
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Пожарные борются с огнем на территории близ т. н. "Рынка Хопа", сообщает телеканал "ТВ25". По предварительным данным, загорелся магазин автозапчастей. Причина возгорания пока не известна. Очевидцы утверждают, что на месте пожара были слышны взрывы. В результате происшествия никто не пострадал. На месте мобилизованы пожарные-спасатели и полиция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, батуми
происшествия, грузия, новости, батуми

В Батуми горит территория около рынка "Хопа"

21:40 13.02.2023 (обновлено: 22:11 13.02.2023)
© photo: Sputnik / StringerПожарные спасатели на месте ЧП
Пожарные спасатели на месте ЧП - Sputnik Грузия, 1920, 13.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Очевидцы утверждают, что на месте пожара были слышны взрывы
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Пожарные борются с огнем на территории близ т. н. "Рынка Хопа", сообщает телеканал "ТВ25".
По предварительным данным, загорелся магазин автозапчастей. Причина возгорания пока не известна.
Очевидцы утверждают, что на месте пожара были слышны взрывы.
В результате происшествия никто не пострадал.
На месте мобилизованы пожарные-спасатели и полиция.
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