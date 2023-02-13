https://sputnik-georgia.ru/20230213/v-batumi-gorit-territoriya-okolo-rynka-khopa-274838682.html

В Батуми горит территория около рынка "Хопа"

В Батуми горит территория около рынка "Хопа"

Очевидцы утверждают, что на месте пожара были слышны взрывы 13.02.2023, Sputnik Грузия

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происшествия

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батуми

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Пожарные борются с огнем на территории близ т. н. "Рынка Хопа", сообщает телеканал "ТВ25". По предварительным данным, загорелся магазин автозапчастей. Причина возгорания пока не известна. Очевидцы утверждают, что на месте пожара были слышны взрывы. В результате происшествия никто не пострадал. На месте мобилизованы пожарные-спасатели и полиция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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