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В Грузии проведут новый турнир среди женских команд по футзалу
В Грузии проведут новый турнир среди женских команд по футзалу
В жеребьевке приняли участие 16 команд, которые разделили на западную и восточную группы 13.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-13T11:33+0400
2023-02-13T11:33+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Федерация футбола Грузии (ФФГ) учредила новый турнир – розыгрыш зимнего кубка по футзалу среди женщин. Организаторами турнира выступили ФФГ, Федерация женского футбола и Ассоциация футзала Грузии. В жеребьевке приняли участие 16 команд, которые разделили на западную и восточную группы. В результате жеребьевки команды распределились следующим образом: Запад: Восток: Турнир пройдет по олимпийской системе. Матчи западной группы пройдут в Кутаиси, а восточной группы и финального – в Тбилиси. Розыгрыш стартует 15 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, тбилиси, грузия, зугдиди, сухуми, ффг
В Грузии проведут новый турнир среди женских команд по футзалу
В жеребьевке приняли участие 16 команд, которые разделили на западную и восточную группы
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Федерация футбола Грузии (ФФГ) учредила новый турнир – розыгрыш зимнего кубка по футзалу среди женщин.
Организаторами турнира
выступили ФФГ, Федерация женского футбола и Ассоциация футзала Грузии. В жеребьевке приняли участие 16 команд, которые разделили на западную и восточную группы. В результате жеребьевки команды распределились следующим образом:
"Феникс" Зугдиди – "Гори Юнайтед"
"Колхети" Хоби – "Мартве" Кутаиси
"Иверия" Хашури – "Рача 2020"
"Самегрело" – "Элита 2021"
"Норчи Динамо" – "Динамо" Сухуми
Турнир пройдет по олимпийской системе. Матчи западной группы пройдут в Кутаиси, а восточной группы и финального – в Тбилиси.
Розыгрыш стартует 15 февраля.