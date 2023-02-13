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В Грузии проведут новый турнир среди женских команд по футзалу

В Грузии проведут новый турнир среди женских команд по футзалу

В жеребьевке приняли участие 16 команд, которые разделили на западную и восточную группы 13.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Федерация футбола Грузии (ФФГ) учредила новый турнир – розыгрыш зимнего кубка по футзалу среди женщин. Организаторами турнира выступили ФФГ, Федерация женского футбола и Ассоциация футзала Грузии. В жеребьевке приняли участие 16 команд, которые разделили на западную и восточную группы. В результате жеребьевки команды распределились следующим образом: Запад: Восток: Турнир пройдет по олимпийской системе. Матчи западной группы пройдут в Кутаиси, а восточной группы и финального – в Тбилиси. Розыгрыш стартует 15 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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