https://sputnik-georgia.ru/20230213/verkhniy-lars-segodnya-na-doroge-k-granitse-rf-deystvuyut-ogranicheniya-274808957.html

Верхний Ларс сегодня: на дороге к границе РФ действуют ограничения

Верхний Ларс сегодня: на дороге к границе РФ действуют ограничения

Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T10:26+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Ограничение действует на участке Гудаури-Коби (93-107 км) трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снега и гололеда, отметили в ведомстве.Для остального вида транспорта движение свободное. По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществиться в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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