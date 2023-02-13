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Верхний Ларс сегодня: на дороге к границе РФ действуют ограничения
Верхний Ларс сегодня: на дороге к границе РФ действуют ограничения
Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии 13.02.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Ограничение действует на участке Гудаури-Коби (93-107 км) трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снега и гололеда, отметили в ведомстве.Для остального вида транспорта движение свободное. По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществиться в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, погода, новости, верхний ларс, тбилиси, армения, национальное агентство окружающей среды
грузия, погода, новости, верхний ларс, тбилиси, армения, национальное агентство окружающей среды

Верхний Ларс сегодня: на дороге к границе РФ действуют ограничения

10:26 13.02.2023 (обновлено: 10:58 13.02.2023)
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога. Очереди из грузовиков, фур и трейлеров
Военно-Грузинская дорога. Очереди из грузовиков, фур и трейлеров - Sputnik Грузия, 1920, 13.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение действует на участке Гудаури-Коби (93-107 км) трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снега и гололеда, отметили в ведомстве.
Для остального вида транспорта движение свободное.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществиться в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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