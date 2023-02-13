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Ветер сорвал часть крыши со здания школы в Поти

Ветер сорвал часть крыши со здания школы в Поти

Была опасность обрушения оставшейся части крыши, поэтому учебный процесс в школе приостановлен 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Сильный ветер сорвал часть крыши со здания госшколы имени Нико Николадзе в портовом городе Поти (регион Самегрело-Земо Сванети). По словам директора образовательного учреждения Гочи Коркия, была опасность обрушения оставшейся части крыши, поэтому учебный процесс был приостановлен, передает Первый канал.По словам Коркия, ремонтные работы начнутся своевременно, чтобы ученики могли как можно быстрее вернуться в классы. А после завершения ремонтных работ все пропущенные учебные дни будут восстановлены и распределены по субботам.Грузинские синоптики предупредили о распространении холодных и влажных масс, связанных со скандинавским циклоном. По прогнозам синоптиков, с 12 по 18 февраля на море ожидается 5-балльный шторм. В горах ожидается сильный снегопад, метель, туман, на дорогах - гололедица. Сохранится опасность схода лавин, что может привести к ограничениям на определенных участках дороги. С 14-16 февраля в Западной Грузии в низинах ожидается понижение температуры до -5...-3 градусов, что может нанести ущерб цитрусовым культурам, особенно лимонам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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